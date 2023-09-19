Землетрясение магнитудой 6,4 баллов зафиксировано на юге Японии
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На западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4, угрозы цунами нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Сообщается, что это произошло в 22:21 по местному времени (19:21 по времени Астаны).
Очаг залегал на глубине 170 км, а максимальная интенсивность толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
17 сентября землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Канады. Эпицентр подземных толчков находился в 228 км к западу от города Порт-Макнейлл. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.