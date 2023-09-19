Землетрясение магнитудой 6,4 баллов зафиксировано на юге Японии

На западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава произошло землетрясение магнитудой 6,4, угрозы цунами нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Сообщается, что это произошло в 22:21 по местному времени (19:21 по времени Астаны).

Очаг залегал на глубине 170 км, а максимальная интенсивность толчков составила 3 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.

17 сентября землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Канады. Эпицентр подземных толчков находился в 228 км к западу от города Порт-Макнейлл. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.