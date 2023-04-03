Землетрясение магнитудой 7,2 балла зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Эпицентр находился в 38 км к юго-востоку от города Амбунти с населением около 2 тыс. человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

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Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в понедельник в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 38 км к юго-востоку от города Амбунти с населением около 2 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 73 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее". Также зафиксирован афтершок магнитудой 4,3.