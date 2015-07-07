Землетрясение произошло под Алматы

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 66 км на востоке от Алматы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на данные Государственного учреждения "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан" (ГУ "СОМЭ КН МОН РК").
Толчки были зафиксированы сегодня, 7 июля, в 13 час. 13 мин. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.
Энергетический класс землетрясения составил 10,2. Эпицентр расположен на территории Казахстана.
Ощутимость в поселке Тургень составила 2 балла.