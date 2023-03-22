Землетрясение в Афганистане ощутили жители Казахстана

Информации о разрушениях в Казахстане не поступало.

Фото: optimism.kz

На северо-востоке Афганистана произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Его почувствовали жители южных регионов Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 21 марта, в 22часа 47 минут 30 секунд по Алматинскому времени, зарегистрировано землетрясение.

Его эпицентр расположен в 848 км к юго-западу от города Алматы на территории Афганистана.

Подземные толчки ощутили жители южных регионов Казахстана. Многие, испугавшись, вышли из дома. Однако в МЧС РК советуют не паниковать и для получения дополнительной информации обратиться по номеру 112.

По официальным данным, до Казахстана дошла сейсмическая волна, информации о разрушениях не поступало.

"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Шымкент, Тараз-3 балла, в городах Астана, Алматы, Кызылорда, Туркестанской области - 2 балла", - сообщили в МЧС.