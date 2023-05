​Зерна успеха

Нет – понятию NEET!

Аббревиатура NEET (Not in education, employment or training) означает «не учащиеся, не работающие и не повышающие квалификацию». Учитывая важность вопроса, в республике проведено всестороннее обследование тематики NEET-молодежи. При этом Министерство общественного развития подготовило Дорожную карту по обеспечению занятости и социализации граждан в возрасте 18–29 лет, в том числе выпускников нынешнего года.

Как доложил министр общественного развития Дархан Калетаев, в западной практике NEET предполагает элемент добровольного исключения молодежи из рынка труда и образования. При этом молодые граждане стремятся отыскать собственную идентичность, но не всегда находят себя в действующей соцструктуре.

Вместе с тем в Казахстане молодежная занятость прогрессирует. Доля молодежи в возрасте 14–29 лет, не охваченной никакими методами социализации, сократилась с 18,6% в 2001-м до 7,7% в текущем году. Однако есть ряд вопросов, требующих дополнительного внимания.

Дорожная карта предусмат­ривает мероприятия по охвату населения семи категорий: иждивенцы, молодые женщины, фрилансеры, сельская молодежь, люди с ограниченными возможностями, выходцы из малообес­печенных семей и асоциальные группы молодежи (освободившиеся из мест лишения свободы, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью, проходящие реабилитацию). Планируется охватить три возрастные группы: младшая (18–22), средняя (22–24) и старшая (25–29 лет).

«Дорожная карта» предполагает комплексный подход. Во-первых, профориентацию путем создания консультативных центров для молодежи по выбору профессии и проведения функциональных обзоров для ориентирования в перспективных профессиях в будущем. Продвижение технического и профессионального образования подразумевает повышение эффективности дуального обучения, создание центров компетенций в колледжах с учетом подготовки инженерных кадров.

Повышать информированность молодежи о мерах гос­поддержки планируется путем формирования карты спроса и предложений на молодежном рынке труда, продолжения практики ярмарок вакансий, проведения информационных кампаний и общественных слушаний. В целях развития предпринимательства будет введено государственное грантовое финансирование молодежных проектов.

Действенными мерами может стать военно-патриотическое воспитание, совершенствование деятельности молодежных ресурсных центров, решение жилищного вопроса.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев доложил, что по сравнению с 2015 годом уровень молодежной безработицы снизился с 4,2% до 3,8% благодаря реализации таких программ, как «Дорожная карта занятости-2020», «Жасыл ел», «С дипломом – в село!», «Молодежная практика», «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» (Серпін).

За последние годы улучшилось качество подготовки кадров и, соответственно, повысился показатель трудоустройства и занятости выпускников, наблюдается положительная динамика по снижению численности самозанятой молодежи.

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова в своем докладе отметила, что к концу второго квартала текущего года уровень безработицы среди молодежи составил 3,8%, или 82,4 тыс. человек. Это ниже общего уровня безработицы в республике.

Общее число занятых молодых людей составляет 2,1 млн, 1,5 млн из которых являются наемными работниками, остальные – самозанятые. Ежегодно более 21 тыс. проходят подготовку по техническим и рабочим специальностям, уже обучено около 38 тыс. молодых людей.

О ситуации в регионах доложили руководители Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областей, после чего «дорожная карта» была одобрена членами Правительства.

Триллионы для столицы

О разработанном по поручению Главы государства Комп­лексном плане по компактной застройке Астаны на ближайшие 5 лет доложил новый аким столицы Бахыт Султанов.

По его словам, оптимизированы границы территории освоения с 25,7 тыс. до 15,4 тыс. гектаров, определено пять перс­пективных зон застройки. Это аллея Мыңжылдық и вокзал «Нұрлы жол», проспект Мәңгілік ел, западнее проспекта Туран, южнее поселка Тельмана, реновация района улицы Асан Кайгы.

За счет миграции населения и роста рождаемости ожидается увеличение численности населения ежегодно в среднем на 2,5%. По прогнозу к 2023 году ВРП столицы превысит 10 трлн тенге при увеличении ежегодных темпов роста экономики с 4% до 6%. Это обеспечит увеличение собственных доходов местного бюджета до 355 млрд тенге. Ежегодные поступления в республиканский бюджет от Астаны вырастут с 823 млрд до 940 млрд тенге.

– В ближайшие пять лет на развитие столицы на 1 тенге госинвестиций будет вложено 4–5 тенге частных. Это будет способствовать расширению социальной и инженерной инфраструктуры, а также росту жилищного строительства, – сказал Бахыт Султанов.

Планируется построить 121 км дорог, две транспортные развязки, три моста, путепровод, тоннель, завершить возведение кольцевой дороги, что предотвратит вероятность возникновения транспортного коллапса и наполовину разгрузит основные магистрали города.

Намечено решить и один из проблемных вопросов Астаны, касающийся повышения эффективности ливневой канализации. Общая площадь водосбора вырастет с 13 тыс. до 23 тыс. гектаров.

Реконструкция ТЭЦ-2 обеспечит дополнительно 2–2,5 млн кв. м жилой и коммерческой площади централизованным теп­лоснабжением. Строительство первой очереди ТЭЦ-3 обеспечит теплоснабжением западную и левобережную части столицы. Вторую очередь ТЭЦ-3 мощнос­тью 418 Гкал⁄час планируется вести посредством механизма ГЧП.

Также намечено строительство трех подстанций 110 кВ и реконструкция воздушных линий 110 кВ. Это позволит обеспечить электроснабжением линию LRT, аллею Мыңжылдық и поселок Железнодорожный.

Что касается газификации, то, как отметил Бахыт Султанов, на первом этапе к 2021 году планируется перевести на газ водогрейные котлы ТЭЦ, а также малые частные котельные, жилые массивы.

Завершая выступление, Бахыт Султанов отметил, что осуществление Комплексного плана даст положительный эффект для развития экономики как столицы, так и республики в целом.

Обсуждение Комплексного плана застройки Астаны продолжил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, чье ведомство является со­исполнителем плана по девяти мероприятиям. По вопросам строительства и ЖКХ акиматом заявлено 295,8 млрд тенге, в том числе на магистральные теплосети, благоустройство, сис­темы водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, финансирование объектов жилищного строительства и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в новых районах. В дорожно-транспортной сфере предполагается реализовать 102 проекта общей протяженностью около 200 км, изъяв для этого более 1 000 земельных участков. Министерство в целом поддерживает необходимость реализации данных проектов.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в свою очередь доложил, что инвестиции, привлекаемые на реализацию Комплексного плана, обеспечат ежегодный темп роста экономики с 4% до 6%. Осуществление важных социально-экономических проектов с применением механизма ГЧП позволит сэкономить средства госбюджета. В соответствии с обновленной методикой определения лимита принятия государственных обязательств по проектам ГЧП лимит города Астаны увеличен с 47,2 млрд до 88,1 млрд тенге, что даст возможность планировать большее число проектов.

– В 2023 году население Астаны достигнет полутора миллионов человек, поэтому обеспечение инженерными коммуникациями, теплом, строи­тельство объектов здравоохранения и образования приобретают еще большее значение, – подчеркнул первый заместитель Премьер-министра Аскар Мамин.

Согласно плану, в ближайшие пять лет будет построено 10 млн кв. м жилья, свыше 500 тыс. горожан получат собственные квартиры. Будут введены 37 школ и 13 объектов здравоохранения, в том числе через механизмы ГЧП. В целом на развитие Астаны, по словам Аскара Мамина, в ближайшие пять лет будет привлечено 6 трлн тенге частных инвестиций.

– Глава государства всегда подчеркивает, что Астана должна развиваться как многофунк­циональный город с конкурентоспособной экономикой, высоким качеством жизни и окружающей среды. Реализация плана будет содействовать решению этих задач, – резюмировал Премьер-министр, поручив акимату Астаны и всем заинтересованным госорганам обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Комплексного плана по компактной застройке столицы.

Пока нет дождей

По предварительным данным областных управлений сельского хозяйства, в текущем году зерновые будут убраны с площади 15 млн гектаров, в том числе пшеница – с 11,1 млн га. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 млн гектаров, что превышает уровень прошлого года на 0,4 млн га.

– В целом по республике валовой сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 миллионов тонн, объем производства мас­лосемян – порядка 2,3 миллиона тонн. Указанные объемы позволяют довести экспортный потенциал зерна до 9 миллионов, маслосемян – до 1 миллиона тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоэкстракционные предприятия, – доложил о ходе уборочных работ заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев.

На сегодня зерновые культуры убраны на 59%, намолочено 11,2 млн тонн зерна при урожайности 12,5 ц⁄га. При этом в южных и западных областях зерновые почти убраны. Остается убрать оставшиеся 6,1 млн га. При суточной производительности имеющихся зерноуборочных комбайнов, составляющей около 800 тыс. га, и благоприятных погодных условиях имеется возможность завершить уборку в первой декаде октября.

Потребность тружеников села в дизтопливе на июль – октябрь составляет 394 тыс. тонн. По состоянию на 14 сентября отгружено 268 тыс. тонн по средней цене для СХТП 165 тг⁄л, тогда как на АЗС она достигает 191 тг⁄л.

– На фоне обильных осадков наблюдается повышенная влажность поступающего на элеваторы зерна, что требует дополнительного проведения сушки урожая зерновых и мас­личных культур и, соответственно, затрат хлебоприемных предприятий на закуп дизтоп­лива. По данным акима­тов областей, более 50% намолоченного урожая имеет повышенную влажность свыше 20% при базисной 13,5%, – сообщил Умирзак Шукеев, добавив, что от шести областей уже поступили заявки на выделение дополнительного объема дизтоплива на сушку зерна в количестве 85 тыс. тонн.

В уборке задействовано 96% сельхозтехники. У фермеров имеется более 14 тыс. высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов, которыми предполагается убрать более 70% площади зерновых. С текущего года возобновлена программа удешевления процент­ной ставки вознаграждения по лизингу сельхозтехники, актуализирована программа инвестиционного субсидирования, пояснил Умирзак Шукеев.

В плановом порядке ведется подготовка материально-технической базы хлебоприемных предприятий. Общий объем имеющихся емкостей составляет 26,7 млн тонн, что достаточно для хранения зерна с учетом ожидаемого нового урожая.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Премьер-министр отметил, что из-за дождливой погоды в текущем году уборочная кампания в зерносеющих регионах идет с отставанием от графика и ниже показателей прошлого года на 20–25%. Бакытжан Сагинтаев поручил взять на контроль своевременное завершение уборочных работ, воспользовавшись благоприятными погодными условиями.

Министерству энергетики поручено рассмотреть вопросы по выделению дополнительного объема дизтоплива регионам, а также проработать предложение акимата Акмолинской области о переносе графика выдачи топлива с октября на сентябрь. Контроль исполнения – за первым заместителем Премьер-министра Аскаром Маминым. Ежедневный мониторинг и координация уборочных работ закреплены за заместителем Премьер-министра – министром сельского хозяйства Умирзаком Шукеевым.