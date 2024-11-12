Зерно отменное, но... никому не нужное?

Полные закрома

– Эти ангары мы построили семь-восемь лет назад, сюда приходит зерно с поля, – говорит глава ТОО «Иртыш» в Уланском районе Анатолий Барков, показывая ток: большая чистая площадка, несколько типовых модульных сооружений, габаритные установки по очистке и сушке зерна.

Собранный урожай пшеницы и ячменя здесь очищают, при необходимости подсушивают и ссыпают в бункер на хранение. То же самое с семечками.

Хозяйству уже больше четверти века, и за все это время, по словам фермера, таких благоприятных сезонов, как нынешний, случалось не много. Дождей было в достатке. Сена накосили почти полуторагодичный запас. Зерновых собрали до 30 центнеров с гектара – превосходные объемы для засушливого района на левом берегу Иртыша. Без потерь убрали подсолнечник, скосили кукурузу на силос...

Анатолий Борисович показывает складские модули: здесь на сегодня засыпано 2 тыс. тонн отличной чистой пшеницы нового урожая.

– Нам в помощь современные технологии, – рассказывает хлебороб. – Если мы сеем подсолнечник, то в основном гибриды. Если пшеницу, тоже тщательно выбираем селекцию.

Не меньшую роль играет сельхозтехника. Раньше на обычных тракторах сначала требовалось провести культивацию почвы и только потом приступать к севу. Шла большая потеря влаги. Новые машины по сравнению с прежними – чудо! ТОО, например, располагает тракторами New Holland мощностью 450 лошадиных сил.

Этого гиганта можно оснастить самыми габаритными орудиями, в том числе современным посевным комплексом. У машины большой захват, обработка поч­вы и сев ведутся одновременно. Сохраняется драгоценная влага, экономятся время, горючее, трудовые ресурсы.

Только в самом хозяйстве знают цену убранным с полей тоннам зерна, семечек, заготовленного сена – всего того, что в итоге обеспечивает казахстанцев продуктами питания. Один поиск трудолюбивых умелых рук – целая эпопея. Старшее поколение со старой закалкой постепенно уходит. Молодежь в сельское хозяйство никакими коврижками не заманишь, парни и девушки рвутся в город.

– Платим высокую зарплату, которую в городе ни на одном предприятии не получишь, – говорит глава ТОО. – И все равно людей не хватает. В этом году столкнулись с острой нехваткой водителей. У нас грузовики на приколе, некому на них работать.

Есть сложности и с обновлением машинного парка. Глава хозяйства специально побывал в ведущем аграрном Шемонаихинском районе, чтобы своими глазами увидеть в деле новые российские посевные комплексы. Сельхозмашины понравились. В апреле ТОО подписало договор на их поставку, а с мая текущего года этих агрегатов не оказалось в перечне сельхозтехники, подлежащей субсидированию. Европейские есть, а российских комплексов, более доступных в обслуживании, – нет. Большие траты целиком легли на само хозяйство.

– Ни одного тенге субсидий не получили, – констатирует фермер. – И это при том, что нам выгоднее работать с российской техникой – предприятия-изготовители рядом. Если что-то сломалось, можно быстро запчасти привезти.

Главная головная боль аграрной компании, как бы парадоксально это ни звучало, – богатый урожай. Благодаря нынешнему влажному лету здесь получили много пшеницы, но обратная сторона медали – пониженное содержание клейковины. Как известно, чем выше уровень белков или глютена, тем выше качество муки и изделий из нее. В нашей республике базовый уровень клейковины определен в 23%, в урожае хозяйства из Уланского района ее содержание составляет 21%.

Такая картина характерна для всего Восточного Казахстана, для всей республики. В этом ничего особенного нет, так распорядилась «небесная канцелярия». Любой технолог знает: мука из так называемой группы Б на ура идет в пищевую промышленность, разве что ее смешивают с мукой группы А – из твердых сортов.

Для пекарен, которые делают, к примеру, тандырные лепешки, показатель глютена вообще дело десятое. Куда важнее, чтобы мука была из чистого, сухого, здорового зерна.

– Уровень клейковины немного не дотягивает до базисного, и все – к нашему зерну никакого интереса, – рассказывает Анатолий Борисович. – Из двух тысяч тонн, которые хранятся у нас в ангарах, мы не продали еще ни килограмма. Никто не спрашивает, покупателей нет. Есть опасения, что замечательный урожай, в который вложено столько сил и средств, останется невостребованным.

За четверть века у ТОО «Иртыш» сформировался пул пос­тоянных партнеров. По словам главы хозяйства, раньше мельницы забирали практически все. Проблемы начались с прошлого года, когда в Казахстан хлынуло дешевое российское зерно.

Мукомолы Восточного Казахстана, например, закупили его в большом количестве и даже при этом условии не могут сбыть продукцию – проигрывают конкуренцию той же импортной муке, произведенной в РФ. Часть мельниц с отличным оборудованием, с наработанными, казалось бы, каналами сбыта вообще были вынуждены остановить работу.

О самостоятельном выходе, например, на рынки Китая или Центральной Азии хозяйству и мечтать не приходится – ТОО «Иртыш» с его 4 тыс. га пашни далеко не самое крупное в облас­ти и даже в Уланском районе.

Экспортные объемы – миллионы тонн – это уровень Продовольственной контрактной корпорации. Именно она уполномочена определить, сколько зерна можно отправить на внешний рынок, чтобы уравновесить спрос и предложение на рынке внутреннем. Нынче этот объем установлен в 12 млн тонн.

Еще три-четыре года назад весь этот колоссальный объем без сомнения «проглотили» бы рынки Узбекистана, Афганистана, Пакистана. Сегодня это направление занято российскими поставщиками.

– Логика подсказывает, что Продкорпорация должна закупить у отечественных фермеров зерно или хотя бы заключить договоры, – высказывает мнение аграрий, – и по-хозяйски этим зерном распорядиться. У всех, кто выращивает пшеницу, сегодня это главная забота, все надеются, что в Правительстве обратят внимание на проблему. Но если судить по прошлому году, у нас оставались переходящие запасы зерна. Отличная пшеница! И нам пришлось ее продать по низкой цене на корм для свинофермы. Хотя в Продкорпорации заверяли, что примут меры, закупят зерно. Мы этого так и не дождались.

Базис и надстройка

Для своего сельского округа в Уланском районе ТОО «Иртыш» является «градообразующим». Коллектив составляет 85 человек, есть те, кто приезжает на работу из соседних сел. Чтобы по максимуму дать работу людям, специально открыли пекарню, магазин.

Первую пару лет в хозяйстве развивали только растениеводство. До нояб­ря все были до предела загружены, а дальше... отдых до марта – апреля. Зимой ведь не пашут, не сеют. Кто-то за это время успевал устроиться в городе, кто-то – в других хозяйствах. Всем надо постоянно зарабатывать, кормить семьи. Поэтому ТОО вошло в корпорацию «Восток-молоко» и взялось еще за животноводство.

– Животноводческий комплекс дает постоянную занятость, – рассказывает глава ТОО. – У нас на откорме 500–600 голов скота. Работают четыре трактора, скотники, работники на дробилке, где готовят корм, плюс бульдозеристы.

Прибыли данное направление практически не дает, иногда животноводческий комплекс работает в ноль, иногда – в убыток. Причина – отсутствие субсидий, которые положены только крупным фермам с поголовьем от 1 тыс. голов и выше. Такой подход аграрий считает в корне неверным.

В ТОО ежегодно вкладываются в реконструкцию или строительст­во откормочных площадок, готовят, образно говоря, базис. В этом году, например, заказали проект оросительной системы на 150 га – как раз для гарантированного получения кормов в засушливой левобережной зоне. Анатолий Борисович вспоминает, что в советское время под орошением здесь была примерно 1 тыс. га, работали 14 поливальных установок. В ТОО понемногу идут к тому, чтобы возродить былую мощь.

– Обидно оставаться без господдержки, потому что нет особой разницы между комплексом на шестьсот голов и на тысячу, – замечает глава ТОО. – При содержании крупного рогатого скота невозможно резко нарастить поголовье. Нужно время и много труда – подготовить помещения, позаботиться о кормах.

В числе «градообразующих» проектов ТОО – спонсорская помощь школам и открытие в селе Донском областного Цент­ра адаптации несовершеннолетних (ЦАН). Сначала хозяйство за свой счет сохранило от разгрома большое типовое двухэтажное здание детского сада. Дальше потратило почти 20 млн тенге на его новую крышу. Часть помещения занял сельский фельдшерско-акушерс­кий пункт. А в 2023 году областной акимат увидел возможность разместить в здании еще и ЦАН. С ремонтом и оснащением его, как несложно догадаться, помог­ло опять-таки ТОО «Иртыш».

– Помещение светлое, теплое, уютное, – с удовольствием говорит Анатолий Барков. – Многие местные жители устроились сюда на работу. Мы здесь еще сделали для детей спортивный зал. Понемногу решаем проблемы села.