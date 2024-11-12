Зерно отменное, но... никому не нужное?

Хлеборобов тревожит перспектива понести убытки, несмотря на богатый урожай
Полные закрома
– Эти ангары мы построили семь-восемь лет назад, сюда приходит зерно с поля, – говорит глава ТОО «Иртыш» в Уланском районе Анатолий Барков, показывая ток: большая чистая площадка, несколько типовых модульных сооружений, габаритные установки по очистке и сушке зерна.
Собранный урожай пшеницы и ячменя здесь очищают, при необходимости подсушивают и ссыпают в бункер на хранение. То же самое с семечками.
Хозяйству уже больше четверти века, и за все это время, по словам фермера, таких благоприятных сезонов, как нынешний, случалось не много. Дождей было в достатке. Сена накосили почти полуторагодичный запас. Зерновых собрали до 30 центнеров с гектара – превосходные объемы для засушливого района на левом берегу Иртыша. Без потерь убрали подсолнечник, скосили кукурузу на силос...
Анатолий Борисович показывает складские модули: здесь на сегодня засыпано 2 тыс. тонн отличной чистой пшеницы нового урожая.
– Нам в помощь современные технологии, – рассказывает хлебороб. – Если мы сеем подсолнечник, то в основном гибриды. Если пшеницу, тоже тщательно выбираем селекцию.
Не меньшую роль играет сельхозтехника. Раньше на обычных тракторах сначала требовалось провести культивацию почвы и только потом приступать к севу. Шла большая потеря влаги. Новые машины по сравнению с прежними – чудо! ТОО, например, располагает тракторами New Holland мощностью 450 лошадиных сил.
Этого гиганта можно оснастить самыми габаритными орудиями, в том числе современным посевным комплексом. У машины большой захват, обработка почвы и сев ведутся одновременно. Сохраняется драгоценная влага, экономятся время, горючее, трудовые ресурсы.