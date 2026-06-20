Агросектор наращивает объемы производства

фото автора

Международный форум, в этом году организованный в Усть-Каменогорске, в пятый раз собрал отечественных аграриев, а также предста вителей науки и деловых структур из ближнего и дальнего зарубежья. Состоялись презентации новинок сельхозтехники, умного оборудования, перспективных сортов и гибридов, препаратов для ветеринарии. Своими достижениями поделились в том числе компании из Польши, Беларуси и России.

Как отметил посол Беларуси в Казахстане Алексей Богданов, завидные достижения агросектора в его стране – результат того, что он практически целиком представлен крупными организованными формированиями.

В Казахстане иная картина. Например, из 3,8 млн тонн молока, произведенных в 2025 году, 20% получено на специализированных фермах, остальное – в личных подсобных хозяйствах.

Вместе с тем, как подчеркнул вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, благодаря политике государства за последние два года число организованных хозяйств удвоилось.

В этом направлении делаются новые шаги: если в 2025 году на строительство и модернизацию молочно товарных ферм, покупку племенного поголовья, удешевление кормов было направлено 30,4 млрд тенге, то в нынешнем – 53,5 млрд. На 75% увеличено возмещение затрат на приобретение породного скота – до 700 тыс. тенге за голову, до 25% увеличено возмещение затрат на новые МТФ.

– Всего в стране 373 молочно-товарные фермы, из них 112 высокотехнологичных, – рассказал вице-министр. – Запланировано строительство еще 116 современных ферм общей мощностью 600 тысяч тонн молока в год. Из них 71 объект уже действует, до конца года запустим еще 21.

При возведении МТФ предприниматели столкнулись с удорожанием. Для решения проблемы в Минсельхозе разработали алгоритм получения кредита со ставкой 6% через социально-предпринимательские корпорации. Одно из условий – создание заемщиками кредитного товарищества. В целом в рамках Комплексного плана развития животноводства (на 2026–2030 годы) общей стоимостью 220 млрд тенге стоит задача увеличить к 2030 году поголовье КРС до 12 млн и МРС – до 28 млн.

В Беларуси (для сравнения) задача на тот же период сформулирована по-другому: при том же поголовье увеличить производство молока с сегодняшних 9 млн тонн в год до 10,5 млн тонн.

– Мы тоже думаем над увеличени ем продуктивности, – прокомментировал Амангалий Бердалин.– Есть договоренность с американской компанией – она в сентябре начнет строить лабораторию по эмбриональному воспроизводству скота. На днях принято решение об увеличении субсидирования на покупку эмбрионов крупного рогатого скота молочного направления с 80 тысяч тенге до 120 тысяч и однополого семени быков-производителей – с 10 тысяч тенге до 18 тысяч.

Плюс увеличена доступность финансирования для создания перерабатывающих производств: открыты кредитные линии под 2,5% годовых на инвестпроекты и под 5% – напополнение оборотных средств. Только за последние два года оборотку пополнили 196 предприятий на 131 млрд тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 100 млрд тенге.

В целом в мясопереработке работают 200 предприятий мощностью более 450 тыс. тонн в год, строятся еще 11 цехов мощностью на 50 тыс. тонн. Переработкой молока заняты 180 предприятий мощ ностью 2,7 млн тонн в год, строятся еще 12 заводов годовой мощностью 165 тыс. тонн.

– Пока хромает производство сыров, – признался вице-министр. – Обеспеченность сыром отечественного производства составляет 56 процентов. И в регионах отсутствуют такие инвестпроекты. Серьезные средства государство вкладывает в главную подушку безопасности животноводства – ветеринарию. В 2025 году для ветлабораторий было приобретено оборудование на 3,8 млрд тенге, сейчас выделяется еще 5,5 млрд. 66,2 млрд тенге предназначено для строительства ветеринарных станций и ветпунктов.

Как заверил руководитель, в ближайшие два года они появятся в каждом районе, каждом сельском округе.

– Сейчас мы экспортируем продукцию животноводства в 42 страны мира, – рассказал вице-министр. – Планируем выйти на рынок Турции. В случае получения статуса страны ветеринарного благополучия сможем и дальше наращивать объемы экспорта.

Также Амангалий Бердалин по делился отличной новостью, касающейся кадров. Предусмотрено увеличение заработной платы ветврачам и ветинспекторам. В финансовом ведомстве уже под держали выделение на эти цели 25 млрд тенге.