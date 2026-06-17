Минсельхоз намерен ввести запрет на ввоз пшеницы

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения, сообщает Kazpravda.kz
Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.
Исключение составляет пшеница, поставляемая железнодорожным транспортом птицеводческим и мукомольным предприятиям, лицензированным элеваторам, Продкорпорации.
При этом ввезенная в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Запрет, не распространяется на пшеницу, ввозимую в рамках железнодорожных транзитных перевозок, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию нашей республики.
Ознакомиться с проектом можно по этой ссылке.