Минсельхоз намерен ввести запрет на ввоз пшеницы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы на территорию Казахстана из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза автомобильным, водным и железнодорожным транспортом.

Исключение составляет пшеница, поставляемая железнодорожным транспортом птицеводческим и мукомольным предприятиям, лицензированным элеваторам, Продкорпорации.

При этом ввезенная в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Запрет, не распространяется на пшеницу, ввозимую в рамках железнодорожных транзитных перевозок, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию нашей республики.

Ознакомиться с проектом можно по этой ссылке.