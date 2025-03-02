Зерновой склад горел в Семее
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Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz
Накануне ночью в Семее произошел пожар на зерновом складе, расположенном по улице Чехова, сообщает МЧС.
По уточненной информации на территории зерноперерабатывающей компании, произошло возгорание кровли склада со жмыхом семян подсолнечника.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь потушили на площади 1,6 тыс. кв. м.
В ликвидации пожара участвовали 23 единицы техники и 65 человек личного состава.
Также был привлечен пожарный поезд.
Пострадавших нет.