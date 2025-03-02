Зерновой склад горел в Семее

Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Накануне ночью в Семее произошел пожар на зерновом складе, расположенном по улице Чехова, сообщает МЧС.

По уточненной информации на территории зерноперерабатывающей компании, произошло возгорание кровли склада со жмыхом семян подсолнечника.

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь потушили на площади 1,6 тыс. кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 23 единицы техники и 65 человек личного состава.

Также был привлечен пожарный поезд.

Пострадавших нет.