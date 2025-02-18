Жалобы неправомерны

В областном центре в очередной раз подорожали коммунальные услуги: тариф на питьевую воду для физических лиц в феврале вырос на 20%, на канализацию – на 10%. И такая ситуация вынуждает граждан экономить.

Одновременно с ними пути оптимизации расходов ищет и монополист, взяв на учет с помощью общедомовых счетчиков воды едва ли не половину жилого фонда Караганды. При этом новенькие приборы считают не только те кубомет­ры, которые прошли через водомеры в квартирах, но и те, что просочились сквозь дырявые трубы в подвалах и на чердаках.

Получается, благодаря приборам обнаружились потери воды внутри домов. Эти ранее неучтенные кубометры услугодатель теперь подсчитал, перевел в денежный эквивалент, разделил по числу квартир и выставил счета владельцам жилья.

Квитанции с дополнительными суммами карагандинцы получили в начале февраля. Лишние начисления их, само собой, не устроили, и горожане стали массово публиковать жалобы на самоуправство монополиста в социальных сетях. Вот лишь одна из них…

«Мне пришел счет за холодную воду значительно больший, чем обычно – четыре с лишним тысячи тенге, – пишет потребительница на instagram-странице одного из популярных блогеров Караганды. – Позвонила в абонентский участок, там сказали, что плату мне начислили по моему внутриквартирному счетчику, а сверху добавили еще и по общедомовому. Но вот вопрос: почему я должна оплачивать то, чего не потреб­ляла? Ведь, кроме как в своей квартире, я водой не пользуюсь. А тут стоит счетчик, и он считает то, что израс­ходовала лично я».

Пользователи социальных сетей строчат гневные комментарии: мол, монополист переложил на население свои потери. Тот же утверждает обратное. Вся живительная влага, дескать, что зашла в трубы многоэтажки, компании-услугодателю уже не принадлежит. Она преодолела границу раздела, то есть фундамент дома, а значит, платить за нее должны собственники жилья. И при этом нет разницы, попала ли эта вода в краны, затопила ли подвал или ею полили цветник возле подъезда…

– Устанавливая общедомовые счетчики воды, мы помогаем жильцам обнаружить потери воды внутри домов, – говорит генеральный директор компании «Қарағанды су» Ербол Толеуов. – Сейчас каждый абонент является участником долевой собственности ОСИ. А значит, как сказано в Гражданском кодексе РК, обязан участвовать в расходах по ее содержанию.

Вроде бы все логично. Если вода утекает через ветхие трубы в доме, то платить за нее, как и за ремонт, должны все владельцы квартир. А как быть, если кто-то пользуется водой без счетчика или в обход него? Ведь бывают «резиновые» квартиры, где прописан один человек, а живут семьями и бесконтрольно тратят воду за троих. Выходит, за них должны платить доб­росовестные потребители?

– Да, это несправедливо, но мы не имеем права самостоятельно проверять число прописанных и фактически проживающих в квартире людей, – уверяет услугодатель. – В ЦОНе нам не дают такой информации, ссылаясь на защиту персональных данных. Поэтому здесь без помощи добросовестных потребителей, КСК или ОСИ мы ничего сделать не можем. Люди должны сообщать о «резиновых» квартирах в полицию. Местная полицейская служба принимает меры к непрописанным жильцам, а потом уже отрабатываем мы: увеличиваем норму потреб­ления воды, если в квартире нет счетчика или он надлежащим образом не поверен. В результате в многоэтажке уменьшаются потери воды и, следовательно, снижается общая финансовая нагрузка на жильцов.

За альтернативным мнением корреспондент «Казах­станской правды» обратился к защитнику прав потребителей Юрию Меркудинову. Он редко встает на сторону монополистов, но начисление платы по показаниям общедомовых счетчиков считает правомерным. В первую очередь, потому что учет воды с помощью этих приборов является обязательным. Таково требование статьи 92-7 Водного кодекса РК.

– Понятно, что наши люди не хотят быть собственниками своих домов. Но они обязаны нести общедомовые расходы, как это прописано в Законе «О жилищных отношениях», – рассуждает Юрий Меркудинов. – Если в доме старая подвальная или чердачная разводка и из-за этого возникают протечки, то тут проблема жильцов. Ведь вода стоит денег. За нее надо платить. Я, конечно, монополиста не защищаю. Но по закону плата за общедомовые нужды обязательна. И это касается не только воды, но и других коммунальных услуг.