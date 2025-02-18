Жалобы неправомерны

ЖКХ
15
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Почему монополист установил 2 500 общедомовых счетчиков воды

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В областном центре в очередной раз подорожали коммунальные услуги: тариф на питьевую воду для физических лиц в феврале вырос на 20%, на канализацию – на 10%. И такая ситуация вынуждает граждан экономить.

Одновременно с ними пути оптимизации расходов ищет и монополист, взяв на учет с помощью общедомовых счетчиков воды едва ли не половину жилого фонда Караганды. При этом новенькие приборы считают не только те кубомет­ры, которые прошли через водомеры в квартирах, но и те, что просочились сквозь дырявые трубы в подвалах и на чердаках.

Получается, благодаря приборам обнаружились потери воды внутри домов. Эти ранее неучтенные кубометры услугодатель теперь подсчитал, перевел в денежный эквивалент, разделил по числу квартир и выставил счета владельцам жилья.

Квитанции с дополнительными суммами карагандинцы получили в начале февраля. Лишние начисления их, само собой, не устроили, и горожане стали массово публиковать жалобы на самоуправство монополиста в социальных сетях. Вот лишь одна из них…

«Мне пришел счет за холодную воду значительно больший, чем обычно – четыре с лишним тысячи тенге, – пишет потребительница на instagram-странице одного из популярных блогеров Караганды. – Позвонила в абонентский участок, там сказали, что плату мне начислили по моему внутриквартирному счетчику, а сверху добавили еще и по общедомовому. Но вот вопрос: почему я должна оплачивать то, чего не потреб­ляла? Ведь, кроме как в своей квартире, я водой не пользуюсь. А тут стоит счетчик, и он считает то, что израс­ходовала лично я».

Пользователи социальных сетей строчат гневные комментарии: мол, монополист переложил на население свои потери. Тот же утверждает обратное. Вся живительная влага, дескать, что зашла в трубы многоэтажки, компании-услугодателю уже не принадлежит. Она преодолела границу раздела, то есть фундамент дома, а значит, платить за нее должны собственники жилья. И при этом нет разницы, попала ли эта вода в краны, затопила ли подвал или ею полили цветник возле подъезда…

– Устанавливая общедомовые счетчики воды, мы помогаем жильцам обнаружить потери воды внутри домов, – говорит генеральный директор компании «Қарағанды су» Ербол Толеуов. – Сейчас каждый абонент является участником долевой собственности ОСИ. А значит, как сказано в Гражданском кодексе РК, обязан участвовать в расходах по ее содержанию.

Вроде бы все логично. Если вода утекает через ветхие трубы в доме, то платить за нее, как и за ремонт, должны все владельцы квартир. А как быть, если кто-то пользуется водой без счетчика или в обход него? Ведь бывают «резиновые» квартиры, где прописан один человек, а живут семьями и бесконтрольно тратят воду за троих. Выходит, за них должны платить доб­росовестные потребители?

– Да, это несправедливо, но мы не имеем права самостоятельно проверять число прописанных и фактически проживающих в квартире людей, – уверяет услугодатель. – В ЦОНе нам не дают такой информации, ссылаясь на защиту персональных данных. Поэтому здесь без помощи добросовестных потребителей, КСК или ОСИ мы ничего сделать не можем. Люди должны сообщать о «резиновых» квартирах в полицию. Местная полицейская служба принимает меры к непрописанным жильцам, а потом уже отрабатываем мы: увеличиваем норму потреб­ления воды, если в квартире нет счетчика или он надлежащим образом не поверен. В результате в многоэтажке уменьшаются потери воды и, следовательно, снижается общая финансовая нагрузка на жильцов.

За альтернативным мнением корреспондент «Казах­станской правды» обратился к защитнику прав потребителей Юрию Меркудинову. Он редко встает на сторону монополистов, но начисление платы по показаниям общедомовых счетчиков считает правомерным. В первую очередь, потому что учет воды с помощью этих приборов является обязательным. Таково требование статьи 92-7 Водного кодекса РК.

– Понятно, что наши люди не хотят быть собственниками своих домов. Но они обязаны нести общедомовые расходы, как это прописано в Законе «О жилищных отношениях», – рассуждает Юрий Меркудинов. – Если в доме старая подвальная или чердачная разводка и из-за этого возникают протечки, то тут проблема жильцов. Ведь вода стоит денег. За нее надо платить. Я, конечно, монополиста не защищаю. Но по закону плата за общедомовые нужды обязательна. И это касается не только воды, но и других коммунальных услуг.

#вода #ЖКХ #тарифы #ОСИ

Популярное

Все
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Инвестиции и технологии
Чем заняться на перемене? Плетением!
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
Гроза ринга
Нити судьбы и творчества
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
Акция «Подари книгу» прошла в столице
Замануха
В Жанакорганском районе открылся центр «Руханият»
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
В Приаралье усилены меры безопасности
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
Друзья зовут ее Айшой
Президент вручил силовикам награды
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Монополистам не хватает инвестиций
Тратим больше. А платим?
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают ре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]