Жамаубаев провел заседание совета директоров Фонда развития предпринимательства "Даму"

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Совет директоров рассмотрел и предварительно утвердил аудированную годовую финансовую отчетность фонда за 2022 год, рассмотрел отчет об исполнении плана развития за прошлый год и квартальный отчет по рискам, одобрил изменения и дополнения в устав компании.

Кроме того, члены совета директоров подробно рассмотрели и приняли корпоративные решения по вопросам соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления за 2022 год, результатам оценки деятельности совета директоров по итогам 2022 года, а также отчетам служб, относящихся к компетенции совета директоров, в том числе службы внутреннего аудита, и другим вопросам деятельности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».