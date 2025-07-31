Жанажол Куанышбек стал победителем юношеского ЧМ по греко-римской борьбе

Борьба
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Он занял первое место в весовой категории до 45 килограммов

Фото: пресс-служба НОК РК

Предствитель юношеской команды Казахстана по греко-римской борьбе Жанажол Куанышбек завоевал золотую медаль чемпионата мира U17 в Афинах (Греция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский борец занял первое место в весовой категории до 45 килограммов.

В финальной схватке Куанышбек одержал победу над Нуркеримом Кумарбековым (Кыргызстан).

Ранее вторыми стали Нурдаулет Кумарулы (до 48 кг) и Нурали Аскар (до 55 кг). На третью ступень пьедестала поднялся Шамиль Досбол (до 65 кг).

 

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