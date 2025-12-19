Казахстанский спортсмен неоднократно признавался одним из лучших средневесов мира в топ-листах ведущих зарубежных изданий

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Популярный журнал The Ring исключил чемпиона по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы из своего рейтинга лучших боксеров (P4P), сообщает Kazpravda.kz

Поводом для исключения стал положительный допинг-тест казахстанского бойца и отмена боя с Эрисланди Ларой.

Стоит отметить, что до этого инцидента Алимханулы занимал лидирующую позицию в списке издания.

Ранее президент Казахстанской Федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков прокомментировал сложившуюся вокруг Жанибека ситуацию в соцсетях.