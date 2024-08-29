Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии

Она стала лучшей в возрастной категории до 11 лет

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова отметилась золотой медалью на турнире WTT Youth Contender в в Вараждине (Хорватия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Она стала лучшей в возрастной категории до 11 лет.

Жания провела четыре игры и одержала четыре победы. Казахстанка выиграла у Кьяти Панде (Индия) 3:2, Хуаны Моралес (Колумбия) 3:0, Петры Липовскак (Хорватия) 3:0, Доминики Чарнецки (Польша) 3:0.