Жара, ветер, град: органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности

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«В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром на северо-востоке, востоке и юго-востоке республики», - сообщают в МЧС.

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона. В связи с этим ожидается погода преимущественно без осадков. На западе 9-10 июля, на северо-западе 10 июля, в центре Казахстана ожидается очень сильная жара - до +43.