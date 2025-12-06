«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят

Армия
71
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Во Дворце Независимости подвели итоги деятельности детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» за 2025 год и по итогам встречи наградили лучших наставников.

фото Игоря Бургандинова

В мероприятии приняли участие начальник департамента воспитательно-идеологической работы Министерства обороны полковник юстиции Тлеухан Басхожаев, советник министра обороны Айгуль Тулембаева, председатели республиканского и региональных филиалов движения, офицеры-воспитатели видов вооруженных сил.

Поблагодарив руководителей филиалов «Жас сарбаз» за вклад в патриотическое воспитание молодежи, Тлеу­хан Басхожаев отметил, что движение стало важной платформой для формирования у ребят дисциплины, ответственности и уважения к базовым ценностям государства.

– Здесь подростки получают навыки, которые помогают им развиваться, становиться более собранными, уверенными, готовыми принимать решения и справляться с трудностями. И это результат совместной последовательной работы образовательных организаций, военных структур и наставников, – подчеркнул он.

Айгуль Тулембаева акцентировала внимание на том, что принятый 16 июля 2025 года Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотичес­кого воспитания» дает свои положительные результаты. В частности, она отметила увеличение количества часов по начальной военной подготовке в школах – с 36 до 96.

– Учебная программа усилилась за счет включения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих, – сказала советник министра.

По ее словам, уже сейчас благодаря льготам, закреп­ленным в законе, мотивация ребят заниматься больше и качественнее заметно возрастает. Молодежь не должна бояться военной службы – это одна из идей военно-патриотического воспитания.

– Ранее такой системы у нас не было, поскольку отсутствовали необходимые компетенции. Теперь они появились, Министерство обороны утвердило правила анализа качества и мониторинга допризывной подготовки. Мы создаем информационную систему, где будет зафиксирован каждый участник движения и все его достижения за несколько лет. Таким образом, на выходе мы сможем видеть, какими навыками и умениями ребята владеют, – подчеркнула Айгуль Тулембаева.

При подведении итогов были озвучены цифры, свидетельствую­щие о возрастающей роли республиканского движения «Жас сарбаз». К примеру, сегодня его филиалы действуют в 17 областях и трех городах республиканского значения. В целом по стране функ­ционируют более 8 600 воен­но-патриотических организаций, объединяющих свыше 286 тыс. детей и подростков, которые занимаются в клубах, классах «Жас сарбаз» и кружках Smart sarbaz.

Завершилось мероприятие награждением наиболее отличившихся представителей движения. От имени министра обороны памятные подарки – наручные часы – получили председатели филиалов движения «Жас сарбаз» Даурен Шоматов из Восточно-Казахстанской области, Аружан Шекербек из Туркестанской области и куратор направления Smart sarbaz Олжас Самархан.

#итоги #воспитание #движение #Жас сарбаз

