«Жас сарбаз» объединяет сотни тысяч ребят Армия 6 декабря 2025 г. 2:20 71 Асель Шаяхмет старший корреспондент отдела информации и права Во Дворце Независимости подвели итоги деятельности детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» за 2025 год и по итогам встречи наградили лучших наставников. фото Игоря Бургандинова В мероприятии приняли участие начальник департамента воспитательно-идеологической работы Министерства обороны полковник юстиции Тлеухан Басхожаев, советник министра обороны Айгуль Тулембаева, председатели республиканского и региональных филиалов движения, офицеры-воспитатели видов вооруженных сил. Поблагодарив руководителей филиалов «Жас сарбаз» за вклад в патриотическое воспитание молодежи, Тлеухан Басхожаев отметил, что движение стало важной платформой для формирования у ребят дисциплины, ответственности и уважения к базовым ценностям государства. – Здесь подростки получают навыки, которые помогают им развиваться, становиться более собранными, уверенными, готовыми принимать решения и справляться с трудностями. И это результат совместной последовательной работы образовательных организаций, военных структур и наставников, – подчеркнул он. Айгуль Тулембаева акцентировала внимание на том, что принятый 16 июля 2025 года Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военно-патриотического воспитания» дает свои положительные результаты. В частности, она отметила увеличение количества часов по начальной военной подготовке в школах – с 36 до 96. – Учебная программа усилилась за счет включения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих, – сказала советник министра. По ее словам, уже сейчас благодаря льготам, закрепленным в законе, мотивация ребят заниматься больше и качественнее заметно возрастает. Молодежь не должна бояться военной службы – это одна из идей военно-патриотического воспитания. – Ранее такой системы у нас не было, поскольку отсутствовали необходимые компетенции. Теперь они появились, Министерство обороны утвердило правила анализа качества и мониторинга допризывной подготовки. Мы создаем информационную систему, где будет зафиксирован каждый участник движения и все его достижения за несколько лет. Таким образом, на выходе мы сможем видеть, какими навыками и умениями ребята владеют, – подчеркнула Айгуль Тулембаева. При подведении итогов были озвучены цифры, свидетельствующие о возрастающей роли республиканского движения «Жас сарбаз». К примеру, сегодня его филиалы действуют в 17 областях и трех городах республиканского значения. В целом по стране функционируют более 8 600 военно-патриотических организаций, объединяющих свыше 286 тыс. детей и подростков, которые занимаются в клубах, классах «Жас сарбаз» и кружках Smart sarbaz. Завершилось мероприятие награждением наиболее отличившихся представителей движения. От имени министра обороны памятные подарки – наручные часы – получили председатели филиалов движения «Жас сарбаз» Даурен Шоматов из Восточно-Казахстанской области, Аружан Шекербек из Туркестанской области и куратор направления Smart sarbaz Олжас Самархан. #итоги #воспитание #движение #Жас сарбаз