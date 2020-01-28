Ждем подвига от «Шрусбери Таун»?

В чемпионате Англии по футболу игры регулярного первенства были сыграны в середине недели, так как в выходные команды сразились в 1/16 розыгрыша Кубка страны.

Лидер нынешнего сезона – «Ливерпуль» после победы в четверг в Премьер-Лиге на выез­де над «Вулверхэмптоном» – 2:1 довольно неожиданно в воскресенье разошелся с миром в 1/16 финала Кубка Англии и тоже на выезде с командой из третьей по силе английской лиги (после Премьер-лиги и Чемпионшипа), причем идущей на 16-м месте «Шрусбери Таун», представляющей графство Шропшир. Кстати, это очень интересная дружина и поистине кубковая. Несмотря на то что «Шрусбери Таун» является английской командой, он 6 раз выигрывал Кубок Уэльса.

«Скаузеры» дважды вели в счете, причем во второй раз после автогола хозяев, а потом в составе «Шрусбери» блеснул никому не известный нападающий Джейсон Каммингс, который забил 2 гола в ворота победителей Лиги чемпионов. В этой паре участник 1/8 финала будет определен в переигровке, которая состоится в начале февраля!

В остальных поединках 1/16 финала были зафиксированы следую­щие результаты: «Куинз Парк Рейнд­жерс» – «Шеффилд Уэнсдей» (1:2), «Нортгемптон Таун» – «Дерби Каунти» (0:0), «Брентфорд» – Лес­тер Сити» (0:1), «Ковентри Сити» – «Бирмингем Сити» (0:0), «Портс­мут» – «Барнсли» (4:2), «Ньюкасл Юнайтед» – «Оксфорд Юнайтед» (0:0), «Бернли» – «Норвич Сити» (1:2), «Вест Хэм Юнайтед» – «Вест Бромвич Альбион» (0:1), «Рединг» – «Кардифф Сити» (1:1), «Миллуолл» – «Шеффилд Юнайтед» (0:2), «Саутгемптон» – «Тоттенхэм Хотс­пур» (1:1), «Халл Сити» – «Челси» (1:2), «Манчестер Сити» – «Фулхэм» (4:0), «Транмир Роверс» – «Манчестер Юнайтед» (0:6). Вчера вечером встречались еще несколько команд.

В первенстве Испании после воскресной выездной победы над «Вальядолидом» со счетом 1:0 на чистое первое место вышел мад­ридский «Реал». Победу «сливочным» принес точный удар Хосе Игнасио Начо на 78-й минуте матча. А стало это возможным благодаря проигрышу их основного конкурента «Барселоны» в гостях «Валенсии» со счетом 0:2. Говорят, что футболисты каталонского клуба скептически воспринимают новшества, которые внедряет в игру новый главный тренер команды Энрике Сетьен, а это и влияет на конечный результат. Под его руководством команда сыграла 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение. Контракт наставника с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2022 года. Если «Барса» так продолжит играть, то ее вскоре настигнет и идущая на 3-м месте в первенстве «Севилья», которая дома в субботу довольно уверенно разобралась с «Гранадой», обыграв ее со счетом 2:0.

Второе поражение в сезоне потерпел лидер итальянского первенства – «Ювентус» из Турина. В матче 21-го тура «Старая синьора» гостила у неаполитанского «Наполи», где была повержена со счетом 1:2. Счет на 63-й минуте открыл Петр Зелиньски. На 86-й минуте Лоренцо Ин­синье увеличил преимущество. А в конце второго тайма гол престижа забил... Криштиану Роналду. Идущий на 2-м месте миланский «Интер» принимал «Кальяри» и разошелся с ним миром – 1:1.

Третья команда первенства – римский «Лацио» в столичном дерби с «Ромой» также сыграл вничью 1:1.

Ну и куда уж теперь без упоминания «Милана», в котором выс­тупает шведская звезда Златан Ибрагимович. С его приходом миланцы одержали уже 3-ю победу кряду (на этот раз в гостях над «Брешией» – 1:0, гол забил Анте Ребич) и поднялись в чемпионате на 8-е место.

В немецкой Бундес­лиге теперь всего лишь на 1 очко от лидера чемпионата – «РБ Лейпцига» отстает мюнхенская «Бавария». В 19-м туре баварцы принимали «Шальке-04», который разгромили со счетом 5:0. Уже на 6-й минуте счет открыл Роберт Левандовски. А перед самым перерывом счет хозяев удвоил форвард Томас Мюллер. В начале второго тайма «Бавария» отличилась еще дважды: на 50-й минуте забил полузащитник Леон Горецка, а на 58-й – хавбек Тьяго Алькантара. Итоговый счет на 89-й минуте установил полузащитник хозяев Серж Гнабри. В это же время «Лейпциг» во Франк­фурте-на-Майне был повержен «Айнтрахтом» со счетом 0:2. На третьем месте в чемпионате «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, в субботу дома добившаяся победы над «Майнцем» – 3:1.

Во Франции лучший клуб страны – столичный «ПСЖ» довольно уверенно одолел на выезде «Лилль» – 2:0. Вторая команда первенства – «Марсель» дома разошелся с миром с «Анже» – 0:0. И занимающий третью строчку в турнирной таблице «Ренн» в гостях не смог обыграть «Ниццу» – 1:1.