Ждут детей у моря

Общество

На совещании по вопросам организации детского туризма и отдыха в летнее время обсудили меры поддержки детских оздоровительных лагерей. Большинство детей из Страны Советов хоть раз да побывали в детском оздоровительном лагере. Кто-то отдыхал рядом с родным городом. Других отправляли на Кавказ или в Сочи, третьи, счастливчики, отдыхали в «Артеке». Конечно, актауские «Фламинго» или «Волна» не чета «Артеку». Но и сюда, считают в областном управлении туризма, есть чем привлечь детей. Если актаусцы морем избалованы, то многие дети из других городов и сел моря вблизи ни разу не видели.

Сейчас на территории области действует пять детских оздоровительных центров. Два из них - ведомственные и принадлежат крупным нефтяным компаниям, один государственный (для одаренных детей) и два частных. Раньше последних было три. Но «Акку», к сожалению, не потянул конкуренции и закрылся. Остались «Фламинго» и «Волна». И если первые три худо-бедно, но загружены, то частным приходится очень тяжело. Эти оздоровительные центры могут принять около 4 000 детей за сезон. А все пять центров могут обслужить около 8 000 школьников за лето. Но почему-то в прошлом году два частных лагеря обслужили порядка 100-200 детей, и причин такого положения масса. Первая и, наверное, самая главная - это тендер.

- В них участвуют и выигрывают детские оздоровительные цент­ры в основном из других регионов. А наши остаются за бортом. Но нас радует, что сейчас начали подавать заявки на отдых на Каспийском море, - говорит начальник управления туризма области Гульжан Байжаунова.

- Естественно, выигрывает тот, кто предлагает меньшую цену. Но наши лагеря не способны это сделать, так как зажаты проблемами транспорта, доставки продуктов питания, есть нерешенные вопросы с электричеством и водой, - говорит директор ТОО «Турист» Евгения Слюсарева.

Есть, конечно, и плюсы. В лагерях относительно хорошая инфраструктура. Но требуются ремонт и озеленение, и если поможет государство, то здесь будет ничем не хуже, чем в Боровом, говорят руководители детских оздоровительных лагерей. По их словам, стоимость путевки начинается от 45 тыс. тенге, но цена может быть и ниже, если будет большая загруженность.

- К нашему лагерю не было нареканий, два раза занимал первые места, но последние два года почти пустует. Денег мы не просим, если нам помогут с загрузкой, то мы со всем справимся, - обещает директор ТОО «ЕР-А» База отдыха «Фламинго» Жанболат Ибадуллаев.

- Считаю, что нужно привезти в наши лагеря тех детей, которые вообще не получают летнего отдыха: из дальних, сельских районов, которые моря не видели. Они должны получить возможность здесь отдохнуть, - уверена Е. Слюсарева. - Давно нужно было начинать обращать внимание на детский туризм. Потому что вся наша культура, история должны быть переданы детям. И они должны ее хранить. Очень много проблем в воспитании ребенка, и главная в том, что летом дети бесконтрольно бегают по дворам или сидят за компьютером. Поэтому развитие детских оздоровительных центров нужно начинать незамедлительно.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау, zolotyh@kazpravda.kz

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