Желающих связать себя узами брака казахстанцев становится все меньше

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об этом свидетельствует статистика, представленная Верховным судом, передает Kazpravda.kz  

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Сообщается, что в 2021 году казахстанские органы РАГС зарегистрировали более 120 тысяч браков. В 2022-м – 128,4 тысяч, в 2023-м – 120,9 тысяч.

Для сравнения, в 2017-м поженились около 140 тысяч пар молодоженов.

Также Верховный суд приводит статистику рассмотренных судами дел о расторжении брака за 2021-2023 годы.

Так, в суды поступило в 2021-м – более 80 тыс., в 2022-м – 82 тыс., в 2023-м – более 78 тыс. дел и заявлений.

Почти половину из них суды удовлетворили. Желающих развестить больше всего в Алматы, Алматинской и Карагандинской областях. Меньше всего – в Ұлытау.

Апелляция отменила 89 (8,1% от обжалованных решений), кассация – 4 судебных акта (3,7%).

Отмечается, что осенью прошлого года значительно расширена подсудность ювенальных судов. Так, 19 специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних республики сейчас рассматривают все споры, связанные с интересами детей.

Семейные суды рассматривают дела о расторжении брака:  при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; когда один из супругов не согласен с расторжением брака; если один из супругов, даже при отсутствии возражений своими действиями (бездействием) уклоняется от расторжения брака;

Как рассказали в Верховном суде, с 2018 года в рамках проекта «Семейный суд» казахстанские суды реализуют ряд мер, направленных на сохранение семьи, в том числе сторонам оказывается юридическая и психологическая помощь.

«В рамках проекта после поступления иска о разводе, к работе подключаются психологи и медиаторы. Первые проводят беседу с супругами, выясняют причины, которые подтолкнули их к такому шагу, пытаются обсудить проблему и примирить стороны.

Если же люди приняли окончательное решение, то на помощь приходят медиаторы. Они предлагают урегулировать отношения, расстаться «по-дружески» и общаться цивилизованно. Супруги заключают соглашение о разделе имущества. Если у них есть общие дети, то договариваются об определении местожительства ребенка, алиментах, о порядке его общения с родителями», – отметили в ведомстве. 

Такой подход позволяет решить в досудебном порядке все семейные вопросы, что упрощает жизнь не только бывшим супругам, но и разгружает суды.

Ранее юрист пояснила, почему развод редко бывает по обоюдному согласию.

#дети #суд #статистика #семья #РАГС #брак #развод

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