Железнодорожники пострадали в результате опрокидования тепловоза вблизи Сарысу

15 октября в 10.10 часов на частных путях вблизи разъезда Сарысу произошло столкновение частного тепловоза и частного локомотива, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате опрокинулись пять порожних полувагонов и тепловоз. Частные локомотивные бригады получили травмы средней степени тяжести.

Происшествие не повлияло на движение других поездов и работу магистральной сети.

Напомним, что 9 октября в 17.40 часов на станции Сурган участка Есиль – Кушмурун сошли с рельсов электровоз и вагоны грузового поезда. Жертв нет.