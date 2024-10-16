Железнодорожники пострадали в результате опрокидования тепловоза вблизи Сарысу
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15 октября в 10.10 часов на частных путях вблизи разъезда Сарысу произошло столкновение частного тепловоза и частного локомотива, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ
В результате опрокинулись пять порожних полувагонов и тепловоз. Частные локомотивные бригады получили травмы средней степени тяжести.
Происшествие не повлияло на движение других поездов и работу магистральной сети.
Напомним, что 9 октября в 17.40 часов на станции Сурган участка Есиль – Кушмурун сошли с рельсов электровоз и вагоны грузового поезда. Жертв нет.