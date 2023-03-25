Женщина хотела свести счеты с жизнью на мосту в Шымкенте

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

23 марта, вечером, начальник войскового наряда рядовой Нурдаулет Мадымухамбетов совместно с рядовыми Бекарысом Наранбаевым и Нурболатом Дуйсен патрулировали в районе улицы Мангельдина и Тамерлана, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Внимание гвардейцев привлекла женщина, которая собиралась спрыгнуть с моста.

Спустя несколько минут переговоров ситуация разрешилась благополучно.

"Когда мы прибыли на место происшествия, гражданка собиралась прыгнуть с моста вниз. Мы попросили ее не делать этого. Она ничего не ответила и заплакала. Тогда я притянул женщину к себе, два других бойца оттащили ее с края", - говорит рядовой Нурдаулет Мадымухамбетов.

После спасения женщина была передана сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия.