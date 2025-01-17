Женщина перевела «Брэду Питту» 830 тыс. евро и стала жертвой травли в соцсетях

Французский телеканал TF1 снял с эфира повтор программы о 53-летней француженке, ставшей жертвой мошенников, выдававших себя за голливудского актера Брэда Питта, после того как героиня репортажа стала объектом бесконечных насмешек со стороны журналистов бульварных газет и пользователей соцсетей

Фото: из открытых источников

В эфир программа вышла в воскресный прайм-тайм. Из нее зрители узнали о дизайнере интерьеров по имени Анна, которая была уверена, что на протяжении полутора лет состоит в отношениях с голливудским актером Брэдом Питтом, под видом которого злоумышленники выманили у нее около 830 тыс. евро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

«Я не сумасшедшая и не идиотка, — сказала Анна позже в интервью популярному французскому YouTube-шоу. — Меня просто облапошили, я это признаю. Именно поэтому я и рассказала эту историю, потому что я не одна такая».

«Просто ужасно, что мошенники таким образом наживаются на любви к знаменитостям со стороны их поклонников», — заявил представитель Брэда Питта американскому изданию Entertainment Weekly, добавив, что люди не должны отвечать на подобные обращения в интернете, «в особенности от актеров, у которых нет аккаунтов в соцсетях».

Пользователи соцсетей подняли Анну на смех за то, что она потеряла все свои сбережения таким образом, — хотя участники программы рассказали, что с тех пор, как афера вскрылась, обведенная вокруг пальца женщина уже трижды пыталась покончить с собой.

Французское представительство Netflix опубликовало в своем соцсетевом аккаунте рекламу «четырех фильмов с Брэдом Питтом (настоящим!)», а соцсетевая команда футбольного клуба Тулузы публично «пошутила»: «Привет, Анна! Брэд сказал нам, что будет на стадионе в эту среду…, а ты?».

Впрочем, с тех пор представители клуба уже принесли свои извинения за опубликованное сообщение, и оно было удалено.

Во вторник телеканал TF1 сообщил, что снял репортаж об Анне с повторного показа, поскольку эфирная трансляция вызвала в адрес героини «волну травли». Позже этот фрагмент эфира был удален и с сайта телеканала.

В репортаже Анна рассказывала, что началась эта трагическая история в феврале 2023 года, когда она еще была замужем за богатым предпринимателем, — с того, что она установила на своем телефоне приложение Instagram.

Вскоре с ней связался некто, представившийся матерью Питта, Джейн Эттой, которая заявила Анне, что ее сыну «нужна такая женщина, как вы».

На следующий день с ней связался некто, представившийся уже Питтом, что вызвало у Анны нехорошие подозрения.

«Но как человек, не очень привыкший к социальным сетям, я не очень понимала, что со мной происходит», — вспоминала потом она.

В какой-то момент «Брэд Питт» упомянул, что пытался отправить ей кое-какие дорогие подарки, но не смог оплатить таможенные пошлины, поскольку его банковские счета были заморожены из-за бракоразводного процесса с актрисой Анджелиной Джоли. Так Анна перевела мошенникам первые 9 000 евро.

«Как дура, я заплатила… Каждый раз, когда меня начинали терзать сомнения, ему каким-то образом удавалось их развеять!» — объясняет она.

Вскоре за этой просьбой о помощи последовали другие: фальшивый Питт сообщил Анне, что ему нужны деньги на лечение рака почки, и прислал несколько сгенерированных искусственным интеллектом фотографий Брэда Питта на больничной койке.

«Я поискала эти снимки в интернете, но таких не нашла — и решила, что это только подтверждает, что селфи он делал специально для меня», — говорит она.

Тем временем Анна в судебном порядке добилась развода, получив от мужа при разделе имущества 775 тыс. евро — и все эти деньги достались мошенникам.

«Я говорила себе, что, возможно, спасаю человеку жизнь», — говорит Анна, которая сама переболела раком и сейчас находится в стадии ремиссии.

Дочь Анны, которой сейчас 22 года, рассказала TF1, что больше года пыталась образумить свою мать, но та была слишком увлечена своим романом.

«Мне было больно видеть, насколько наивна она была», — говорит дочь.

Когда в глянцевых журналах появились снимки настоящего Брэда Питта с его новой девушкой Инес де Рамон, Анна высказала мошенникам свои подозрения — но в ответ те отправили ей фальшивый фрагмент выпуска новостей, в котором сгенерированный искусственным интеллектом ведущий рассказывал об «особых отношениях Питта с одной особой… по имени Анна».

Это видео ее ненадолго успокоило, но когда в июне 2024 года настоящие Брэд Питт и Инес де Рамон оформили свои отношения официально, Анна решила с этим покончить.

После того как мошенники попытались вытянуть из нее еще немного денег — теперь уже под видом «специального агента ФБР Джона Смита» — Анна обратилась в полицию. В настоящее время ведется расследование.

Создатели программы TF1 утверждают, что по итогам этой истории Анна осталась совершенно без средств к существованию, и что она уже трижды пыталась покончить с собой.

«Почему такую боль кто-то решил причинить именно мне? — говорила Анна в камеру со слезами на глазах. — Этим людям прямая дорога в ад. Мы должны найти этих мошенников, прошу вас — пожалуйста, помогите мне их найти».

Однако во вторник в интервью на YouTube Анна раскритиковала показанный TF1 сюжет, заявив, что создатели программы проигнорировали ее подробные рассказы о том, что она неоднократно сомневалась в том, что разговаривает с настоящим Брэдом Питтом. Любой мог бы попасться на удочку мошенников, если бы те обратились к ним «со словами, которые вы в жизни не слышали от собственного мужа».

Сейчас, по ее словам, она живет у подруги:

«Вся моя жизнь теперь — это маленькая спальня и несколько коробок. Больше у меня не осталось ничего».

Хотя в основном интернет-пользователи высмеяли героиню за излишнюю доверчивость, некоторые встали на ее сторону.

Среди опубликованных ими сообщений в поддержку Анны одно из самых популярных звучит так: