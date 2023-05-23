Женщина погибла, выпав из окна дома в Атырау

Был ли это суицид, предстоит разобраться следствию.

Фото: atpress.kz

В Департаменте полиции Атырау сообщили о гибели женщины, упавшей с высоты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress.

"Сегодня, 23 мая, около 11:30 в микрорайоне Алмагуль погибла гражданка 1994 года рождения, которая упала с верхнего этажа. Ведется расследование", - проинформировали в ДП.

Был ли это суицид, предстоит разобраться следствию.

Уточняется, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Отметим, в минувшую пятницу в Шымкенте пожилой мужчина выпрыгнул из окна 3-го этажа городской больницы и скончался.



