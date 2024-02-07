Женщина родила в поезде по дороге в Усть-Каменогорск

В поезде №352 «Алматы-Оскемен» у жительницы Алматы родилась девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании «Пассажирские перевозки»

Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки""

Как уточняется, молодая мама Жансая Кокенова на последнем месяце беременности ехала в поезде №352 из Алматы в Оскемен. После отправления поезда между станциями Екаша-Айыртау у пассажирки начались схватки. Проводница вагона Багдагул Абдакулова и другие работники поездной бригады оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды. Девочка родилась 7 февраля в 13:30 часов.

— Поездная бригада действовала согласно должностной инструкции, на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия. По прибытию на станцию Оскемен новорожденную девочку вместе с мамой приняли работники скорой помощи, — говорится в сообщении.

Проводница Багдагул Абдакулова работает на железной дороге уже более 23 лет. Этот случай в ее практике впервые. По ее словам, все получилось спонтанно.

В пресс-службе добавили, что работники поездных бригад на постоянной основе проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи по действиям в нестандартных ситуациях. За последние 3 года в поездах компании на свет появилось 12 малышей.