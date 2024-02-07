Женщина родила в поезде по дороге в Усть-Каменогорск

Транспорт
80
Дана Аменова
Корреспондент

В поезде №352 «Алматы-Оскемен» у жительницы Алматы родилась девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании «Пассажирские перевозки»

Фото: пресс-служба АО "Пассажирские перевозки""

Как уточняется, молодая мама Жансая Кокенова на последнем месяце беременности ехала в поезде №352 из Алматы в Оскемен. После отправления поезда между станциями Екаша-Айыртау у пассажирки начались схватки. Проводница вагона Багдагул Абдакулова и другие работники поездной бригады оказали необходимую помощь и благополучно приняли роды. Девочка родилась 7 февраля в 13:30 часов.

— Поездная бригада действовала согласно должностной инструкции, на ближайшую станцию была вызвана скорая помощь. Для оказания помощи роженице в вагоне были созданы все необходимые условия. По прибытию на станцию Оскемен новорожденную девочку вместе с мамой приняли работники скорой помощи, — говорится в сообщении.

Проводница Багдагул Абдакулова работает на железной дороге уже более 23 лет. Этот случай в ее практике впервые. По ее словам, все получилось спонтанно.

В пресс-службе добавили, что работники поездных бригад на постоянной основе проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи по действиям в нестандартных ситуациях. За последние 3 года в поездах компании на свет появилось 12 малышей.  

#Усть-Каменогорск #Алматы #поезд #дорога #женщина #пассажирские перевозки

Популярное

Все
Платежный переполох
Огонь уничтожил все
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Рожденный в степи знаменосец Победы
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Мир, полный лжи
Наурыз как событие нового формата
Любовь без предрассудков
Ниже некуда!
Авторынок Казахстана: прорыв после стагнации
...И мусор сгодится
Деньги для снижения износа
Welcome to Kazakhstan!
Принципиальность и дисциплина
Созвездие талантов
Не растерять бесценное наследие
Ночь. Прошлое. Стихи...
62 медали завоевали казахстанские школьники на чемпионате Азии в Таиланде
40 иностранцев незаконно трудились на мусорном полигоне в Алматинской области
Не без неожиданностей
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
26 машин попали в ДТП на трассе в Жамбылской области
Оперетта «Мадемуазель Нитуш» зазвучала на казахском языке в Астане
Как развивать возобновляемые источники энергии в Казахстане, рассказали эксперты
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Несколько авиарейсов задержали из-за сильной метели в аэроп…
Аэропортам поручили повысить уровень сервиса при досмотре п…
Баланс автобусной карты стало возможным пополнить моменталь…
К декабрю в РК насчитывалось авто на 19,5% больше, чем годо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]