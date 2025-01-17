Женщина с ребенком занималась распространением «синтетики» в ВКО

В Риддере сотрудники полиции задержали молодую женщину, подозреваемую в наркоторговле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции города Риддер задержали 35-летнюю жительницу другой области, которая в декабре прошлого года приехала в город вместе с ребенком. Она начала заниматься распространением синтетических наркотиков.

В процессе расследования установлено, что подозреваемая сбывала наркотики по заранее продуманной схеме. «Кураторы» оставляли наркотики в тайниках, которые она затем забирала и распространяла. Эти тайники обычно размещались в общественных местах, а иногда и в малолюдных, заброшенных районах города.

Во время личного обыска наркокурьера полицейские изъяли 80 свертков, обмотанных изолентой, содержащих порошкообразные вещества.

Согласно результатам экспертизы, изъятое является синтетическим наркотиком в особо крупном размере. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Задержанная помещена в ИВС, ребенок направлен в центр адаптации для несовершеннолетних.