Женщина скончалась после блефаропластики в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске расследуют гибель женщины после пластической операции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры города.

Фото: Kazpravda.kz

Жительница Усть-Каменогорска «У» сделала блефаропластическую операцию в салоне красоты. Ее провела, не имея лицензии и разрешения на медицинскую деятельность, «Х».

Через некоторое время пациентке стало плохо, она экстренно попала реанимацию, где скончалась.

16 апреля 2023 года полиция начала по инциденту досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность».