Женщину и ее 7-летнюю дочь нашли убитыми в лесопосадке в Карагандинской области

Трупы женщины и ее дочери обнаружили в лесопосадке в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«24 сентября около 16:00 часов в лесопосадке у поселка Актас с резкими гнилостными изменениями обнаружены трупы 33-летней женщины и ее 7-летней дочери. По данному факту зарегистрировано дело по частям 2 и 3 уголовной статьи «Убийство», – сообщили в полиции.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Полицейские проводят расследование.