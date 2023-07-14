Обманувшую шымкентцев на 60 млн тенге женщину разыскивает полиция

Полицейские Шымкента сообщили о розыске женщины, подозреваемой в обмане горожан на 60 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: Kazpravda.kz

"Управлением полиции Енбекшинского района ДП города Шымкент объявлена в розыск Мынбаева Азиза Мамытовна 1963 года рождения, подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", – говорится в информации.

По данным пресс-службы, Азиза Мынбаева обманула пятерых граждан на сумму 60 миллионов тенге. Владельцам домов, выставленных на продажу, она платила 10-15 процентов от стоимости недвижимости. Остальную сумму обещала отдать в ближайшее время, убедив потерпевших оформить на ее имя доверенность на дом. Заполучив нужный документ, она перепродавала чужое имущество и переставала выходить на связь.

В настоящее время женщина скрывается от органов следствия. Отмечается, что ранее она также была объявлена в розыск.

Всех владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить в полицию по каналу 102 или по номерам: 8-771-671-56-63, 57-27-42, 51-22-01, 57-27-60, 57-01-02, факс: 57-03-41.

Фото ДП Шымкента