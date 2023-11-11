Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ

Однако этого не хватило для завоевания путевки в плей-офф, передает Kazpravda.kz

Фото: федерация тенниса РК

Женская сборная Казахстана завершила свое выступление в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг, сообщает федерация тенниса республики.

В третьем заключительном матче против Словении Анна Данилина и Жибек Куламбаева одержали волевую победу над Верноикой Эрьявец и Элы Милич со счетом 2:6, 6:4, 10:7.

В первой встрече Анна Данилина проиграла Кайе Юван - 1:6, 0:6. Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек (100-й номер рейтинга WTA) со счетом 2:6, 6:2. Перед началом третьей партии словенка отказалась от продолжения борьбы.

Счет в противостоянии со Словенией стал 2:1 в пользу Казахстана. Однако этого не хватило для завоевания путевки в плей-офф Кубка "Билли Джин Кинг", Словения идет дальше в полуфинал, а казахстанская команда занимает второе место, замыкают группу "В" прошлогодние финалистки чемпионата мира – сборная Австралии.