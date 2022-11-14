​​​​​​​Женское дело

В селах Жамбылской области успешно развивается женское предпринимательство, которое уже сегодня становится хорошим материальным подспорьем для многих местных семей.

Свой вклад в развитие этого нап­равления вносит и Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен», иниции­ровавшая республиканский проект «Одно село – один продукт». С марта текущего года в пилотном режиме он осущест­вляется в Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангис­тауской и Жамбылской областях.

При поддержке региональной палаты предпринимателей и областного совета деловых женщин прошла выставка товаров участников проекта, где была представлена многоотраслевая продукция: различные виды продовольствия, изделия из войлока, кожи и шерсти, национальные инструменты, посуда, одежда, кондитерские изделия, мед и многое другое. Мероприятие объединило руководителей госорганов, институтов поддержки предпринимательства и владельцев микро-, малого и среднего бизнеса, а также членов совета деловых женщин. Свою продукцию представили около 70 местных предпринимательниц.

Как отметила председатель Совета деловых женщин Жамбылской области – депутат областного маслихата Айгуль Акчалова, идея «Одно село – один продукт» декларирует особый подход к развитию сельских общин, который предусматривает вовлечение сельского населения в создание уникального регионального продукта, имеющего рыночную привлекательность. При этом проект учитывает важность таких критериев, как использование доступного и возобновляемого местного сырья для производства товаров, ручной труд либо использование простых инструментов без применения специализированного оборудования, высокое качество произведенного товара, ориентация на рыночный спрос, в том числе маркетинговая стратегия для продвижения продукта на рынок.

Советник проекта – эксперт Японского агентства международного сотрудничества – Акихиса Харагучи отметил как положительный момент хорошее качество и разнообразие ассортимента изделий местных умельцев.

Одним из успешных примеров может служить история бизнеса Гульназ Абдуалиевой из Кордайского района. Многодетная мать занимается выращиванием хмеля. Из этого растения она производит кондитерские изделия, подушки, напитки и хлебную продукцию. На сегодня она создала кооперацию и объединила сельских женщин, которые выращивают растение на участке в один гектар. Женщины выработали уникальные рецепты, и у них уже есть свои покупатели.

– Для меня участие в выставке – это возможность оценки продукции более широким кругом потребителей. Наши товары экологически чистые и полезные, имеют высокое качество. В народной медицине шишки хмеля до сих пор применяют при лечении разных заболеваний, – говорит Гульназ Абдуалиева.

Надо сказать, что главная задача проекта – вовлечь в бизнес как можно больше сельчан, открыть необходимые производства и вывести на международный рынок наиболее перспективные бизнес-идеи.

– Когда проект начинался в Японии для развития местного предпринимательства, считалось целесообразным производить хотя бы один продукт, – пояс­нил Акихиса Харагучи, который встретился с начинающими и уже состоявшимися предпринимательницами, чтобы оценить качество их продукции и дать советы по ее продвижению. – Сейчас в одном селе можно производить несколько продуктов, но одно условие неизменно – сырье должно быть местным. Качество здесь стоит на первом месте. На начальном этапе умельцы могут производить что-то вручную, затем со временем выходить на большие объемы, открывая новые производства.

Председатель совета деловых женщин Айгуль Акчалова специально объездила сельскую глубинку в поисках рукодельниц, которые занимаются производством, используя местное сырье.

– Уже сейчас в нашей области успешность бизнеса под руководством женщин не уступает мужскому. В области в общем количестве действующих субъек­тов МСБ доля предприя­тий под руководством прекрас­ной половины общества сос­тавляет более 33 тысяч, или 46,7%. Основной задачей совета деловых женщин является оказание помощи новичкам в мире больших возможностей. В состав совета входят не только успешные бизнес-леди, но и общественные лидеры и представительницы депутатского корпуса, которые активно ведут работу по анализу бизнес-среды на основании обращений и жалоб предпринимательниц. Совет деловых женщин поддерживает проект, потому что его принципы очень подходят для женского бизнеса. Производство продуктов из местного сырья сродни ремесленничеству. Этим можно заниматься на дому, совмещая работу с воспитанием детей, а на промышленные объемы выходить постепенно, – добавила Айгуль Акчалова.

По итогам выставки члены комиссии выбрали самый активный район. Им стал Байзакский, который представил лучшие проекты. Победителю вручен специальный кубок, а все участники проекта отмечены благодарственными письмами.