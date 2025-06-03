Жезказганский полицейский спас потерявшую сознание девочку

Происшествия
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Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В салоне у подростка случился припадок (эпилепсия), к моменту, когда автобус подъехал к остановке, девочка уже потеряла сознание

Фото ДП области Ұлытау

Инцидент произошел в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Ұлытау

Приступ у подростка начался в одном из городских автобусов, во время движения. Водитель довез пострадавшую до остановки, чтобы вызвать «скорую помощь». Участковый инспектор ювенальной полиции управления полиции города Жезказган Азат Есенгабулов как раз находился недалеко от места происшествия, рядом с остановкой, когда услышал просьбу женщины о помощи.

Полицейский, не теряя времени, вынес подростка из автотранспортного средства и в ожидании приезда «скорой» оказал первую помощь.

Как оказалось, благодаря его своевременной помощи состояние подростка стабилизировалось. Мать 16-летней девочки выразила благодарность полицейскому за оказанную помощь.

Азат Есенгабулов служит в органах внутренних дел с 2014 года, с 2018 года работает инспектором по делам несовершеннолетних.

 

 

#девочка #полицейский #спасение

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