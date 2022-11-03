Жил, чтобы служить народу

А вы знали, что Мухамеджан Сералин был не только поэтом и журналистом? Именно он показал на практике, как можно перейти от кочевого к оседлому образу жизни, специально построив целую деревню.

Забытый герой

Незаслуженно забытый – так говорят историки о Мухамеджане Сералине (1872–1929). Да и вправду, дошедшая до нас информация об отце казахской журналистики, как любят называть его в народе, скудна.

Доподлинно известно, что Мухамеджан Сералин – уроженец Костанайской области. Он родился 30 сентября 1872 года в селе Урнек Карабалыкского района. И дед Сералина – Турсунбай, и отец – Сералы были достаточно известными в свое время в степи акынами. Особенно талантлив был Сералы, мастерство которого высоко оценил знаменитый собиратель казахских песен Александр Затаевич. Всю жизнь гордился своим отцом и Мухамеджан.

От деда и отца и унаследовал свой дар будущий автор поэм «Топжарған» и «Гүлқашима». А воспитала и укрепила в нем любовь к поэтическому слову мать – татарка Бадри-Жамал, приходившаяся родственницей известным купцам-богатеям Яушевым и, очевидно, неплохо знавшая стихи татарских поэтов. Именно на ее руках в трехлетнем возрасте остался Мухамеджан после ранней смерти отца.

Мухамеджан Сералин вошел в историю Казахстана прежде всего как создатель и редактор первого казахского общественно-политического и литературно-критического журнала «Айқап», где печатались такие известные сегодня представители творческой казахской интеллигенции, как Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин, Ахмет Байтурсынулы, Султанмахмут Торайгыров и другие.

Заслуги писателя и журналиста получили достойное признание, стали объектом изучения. Так, в 1989 году видные казахстанские ученые Салык Зиманов и Кабдеш Идрисов издали книгу «Общественно-политические взгляды Мухамеджана Сералина». В 1995 году появилось другое ценное издание: «Казахская энциклопедия» выпустила отдельной книгой сборник статей и материалов журнала «Айқап».

Отметим, что Мухамеджан Сералин проявил себя великолепным практиком, по примеру Ибрая Алтынсарина строил в степной глубинке школы, учительствовал сам. Личным примером показывал и доказывал землякам преимущества оседлого образа жизни. Однако все это словно вычеркнуто из его биографии.

– В начале ХХ века везде и всюду говорили о том, что казахи переходят на оседлость. Но это делалось формально. А Мухамеджан Сералин решил сделать это реально. Он собрал всю свою родню и построил в одном красивом уютном месте у себя на родине поселок Сералинский: 450 метров в длину, 60 метров в ширину. Там было более 30 домов (за это современники прозвали его «32-дворовый кожа»), две бани, три колодца, мельница. Он думал об освещении, научился и учил огородничеству, в частности выращиванию бахчевых культур. Построил плотину в логе, чтобы поливать растения.

Но самое главное – он построил там школу, которая стала культурным цент­ром поселка. В этой школе обучалось 65 детей, в числе которых 12 девочек. Всех учеников он обеспечил единой формой. А вечером здесь обучались взрослые. То есть Сералин ввел заочное вечернее образование. Наряду с этим в здании школы проводились различные культурные мероприятия: концерты, спектакли, – рассказывает житель п. Карабалык Владимир Максименко. – Где-то в 1926–1927 годах Сералина вынудили перевести этот поселок в его родной аул. Сералинский, от которого теперь почти ничего не осталось, таким образом стал ядром одного из первых колхозов Карабалыкского района.

В год 150-летия Мухамеджана Сералина восполнить пробелы биографии своего известного земляка взялся Владимир Максименко. В прошлом журналист, он исколесил тысячи километров, чтобы отыскать новые факты о жизни и деятельности Сералина. Побывал в нескольких городах Казахстана и даже в России. Нашел много всего интересного – от невиданного доселе портрета до неизвестных произведений поэта.

– Почему я занялся этим? Потому что считаю, что Мухамеджан Сералин – незаслуженно забытый человек. Видите ли, в чем дело: он не просто писал, строил школы, помогал людям – он душой болел за свой народ. Он уже когда болел, умирал, все интересовался, как идут дела в колхозе, как живут люди. Понимаете, он до последнего вздоха жил заботами своих земляков. Но это все забыли. И я как его земляк просто считаю своим долгом рассказать об этом общественности, – говорит Владимир Максименко.

– Нам удалось разыскать его уникальный портрет, который был сделан в Оренбурге в начале ХХ века. Это большая удача, поскольку все те не­многочисленные фотографии, которые хранятся в архивных фондах, не очень удачные. Этот портрет нам подарил ведущий троицкий краевед Рауф Гизатуллин, – продолжает наш собеседник. – А в школе, носящей имя Сералина, удалось найти три его неизвестных, неизданных произведения. Они 40 лет пролежали в библиотеке, в заброшенной тетрадочке… Представляете, какой это раритет?

Все свои находки Владимир Максименко объединил в книгу, которую презентует уже завтра в райцентре Карабалыкского района. Вот полное название этого солидного трехтомного труда – «Мухамеджан Сералин. Книга памяти».

Отец казахской журналистики

Несмотря на то что Мухамеджан Сералин известен всем как журналист и литератор, его образование нельзя назвать самым лучшим. Азы чтения и письма он получил у муллы, в трехлетнем возрасте его мать увезла в Троицк. А в восемь лет отправила в Торгай, где он жил и работал, помогал своему дяде, присматривал за детьми и вместе с ними учился в школе.

В 1897-м он вновь вернулся в Троицк, который и сыграл важную роль в деятельности поэта. Но писать он начал позже. Первое время работал на заводе сортировщиком шерсти. Параллельно занимался самообучением: от корки до корки перечитал всю имеющуюся в местной библиотеке русскую литературу, изучал казахское устное народное творчество, в совершенстве овладел тремя языками: русским, татарским и персидским. И начал творить.

В 1903 году была издана его поэма «Гүлқашима», которая повествует о несчастной любви Гулкашимы и Баймагамбета, костанайских Джульетты и Ромео. Другое его произведение – поэма «Топжарған» – посвящено восстанию Кенесары Касымова. Обе эти поэмы впервые переведены на русский язык и войдут вместе с оригиналами в «Книгу памяти».

Здесь же, в Троицке, Мухамеджан Сералин состоялся и как журналист.

– Большое влияние на формирование его просветительских и педагогичес­ких взглядов оказала работа учителя в казахской школе. Тяжелое положение национальной школы и культурно-бытовые условия народа вынудили его задуматься над конкретными мерами избавления соотечественников от этих недугов, – говорит методист Карабалыкского историко-краеведческого музея Каролина Крекова. – Это и привело к созданию в 1911 году первого демократического журнала на казахском языке «Айқап», который сыграл важную роль в развитии казахской письменной литературы.

Мухамеджан Сералин сумел найти корреспондентов, журналистов, информаторов и сплотить их вокруг журнала, организовать политическую дискуссию, столкновение различных мнений, что свидетельствует о нем как об умелом редакторе. Журнал « Айқап» для казахского общества того времени был особым явлением, голосом народа, началом создания своей национальной печати.

Работая в журнале, Сералин опубликовал порядка 40 статей и очерков, продолжил традиции казахских просветителей-демократов, прежде всего Ибрая Алтынсарина. Он боролся с косностью и консерватизмом в быту и общественной жизни. При советской власти работал в редакции газеты «Ұшқын» (ныне «Егемен Қазақстан») в Оренбурге, а позже, уже в Костанае, – редактором газеты «Ауыл», которая существует и поныне под названием «Қостанай таңы».

Троицкие краеведы отыскали здание редакции журнала «Айқап». Оно расположено в г. Троицке по адресу: улица Советская, 93. Этот дом сохранился. В память о том, что более века назад здесь писал статьи и очерки Мухамеджан Сералин, по настоянию Владимира Максименко, на доме в декабре этого года планируют установить мемориальную доску.

Легенды и наследие

Мухамеджан Сералин был приверженцем политики коллективизации, за что многие его и недолюбливали. Его же односельчанин то и дело «доносил» на Сералина руководству района, ради чего даже не ленился ходить пешком в с. Бурли, расположенное в 40 км от с. Урнек. Так вот, после смерти Сералина он добился своего, семья писателя подверг­лась репрессиям. И детей, и стариков, и женщин в товарных вагонах вывезли на Барсакельмес (Кызылординская область). Возможно, именно поэтому в архивных фондах Костаная нет ни одной личной вещи Мухамеджана или кого-то из членов его семьи…

В Карабалыкском районе кругом совре­менные постройки. В этом году казахская школа, которая носит имя поэта и журналиста, переведена в новое здание. В селе Карабалык и городе Костанае есть улица, названная в его честь, а в 2005-м в с. Карабалык был установлен памятник Сералину. По этому случаю в район приезжала правнучка просветителя. Кстати, именно правнучки, которые сейчас живут в Алматы и в России, оказали большую помощь в поиске материалов для книги Владимира Максименко.

…Известно, где находится могила Мухамеджана Сералина. Его прах покоится неподалеку от с. Урнек. Несколько лет назад это место вошло в Список сакральных мест Костанайской области.