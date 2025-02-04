Жилищный отдел чуть не забрал квартиру у отца умершей чемпионки в Семее

Необоснованное расторжение договора аренды жилья рассмотрели в суде Семея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

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Жительница Семея в 2022 году завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по сурдодзюдо на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Кашиас-ду-Сул (Бразилия). Ей была предоставлена служебная квартира из государственного жилищного фонда с заключением договора найма для госслужащих.

В 2023 году спортсменка скончалась.

Отдел жилищных отношений в одностороннем порядке расторг договор аренды жилья, несмотря на то, что отец умершей получил свидетельство о праве на наследство. Отец спортсменки обжаловал отказ в заключении договора, подав иск в суд, чтобы с ним заключили договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность.

Национальный сурдлимпийский комитет РК, поддержав иск, назвал достижение спортсменки значимым событием, демонстрирующим прогресс сурдлимпийского движения в Казахстане. Управление физической культуры и спорта отметило предпринятые им меры по предоставлению спортсменке жилья.

СМАС области Абай, рассмотрев дело, указал, что квартира была предоставлена спортсменке как призёру Сурдлимпийских игр, но оформлена как служебное жильё. Отец спортсменки, являясь наследником по закону, обратился в Отдел жилищных отношений с заявлением о сохранении спорной квартиры за ним.

Суд посчитал несостоятельными доводы отдела жилищных отношений о том, что истец не является членом семьи. Также было отмечено, что отказ в заключении договора с наследником нарушает пункт 5 статьи 47 Закона «О физической культуре и спорте», согласно которому в случае смерти чемпиона или призёра Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, право на безвозмездное получение жилья в собственность переходит к его наследникам.

В связи с изложенным, суд восстановил права отца спортсменки, обязав государственный орган заключить с ним договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность.

Решение суда не вступило в законную силу.