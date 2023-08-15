Житель Кызылорды украл пять кальянов в ночном клубе Общество 15 августа 2023 г. 0:00 24 Наталья Денисова Он забрался в помещение клуба, разнеся пластиковое окно, украл пять кальянов и ноутбук, общий ущерб заведению составил 750 тыс. тенге. Когда вора задержали, выяснилось, что 21-летний парень еще и мошенник: он попросил у знакомого телефон на короткое время, с помощью мобильного приложения оформил с этого телефона на своего знакомого кредит в 100 тыс. тенге и снял его наличными. Теперь кызылординцу придется отвечать и за кражу с незаконным проникновением в помещение, и за мошенничество. Над дальнейшей своей судьбой он размышляет уже в изоляторе временного содержания. #кража #Кызылорда #ночной клуб #кальяны