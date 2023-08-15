Житель Кызылорды украл пять кальянов в ночном клубе

Когда вора задержали, выясни­лось, что 21-летний парень еще и мошенник: он попросил у знакомого телефон на короткое время, с помощью мобильного приложения оформил с этого телефона на своего знакомого кредит в 100 тыс. тенге и снял его наличными.

Теперь кызылординцу придется отвечать и за кражу с незаконным проникновением в помещение, и за мошенничест­во. Над дальнейшей своей судьбой он размышляет уже в изоляторе временного содержания.