Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
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Ему грозит три года лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz
По информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге.
— По приговору суда гражданина признали виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Вместе с тем, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства, — говорится в официальном сообщении.
Напомним, гражданин выписал фиктивные счета-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг.