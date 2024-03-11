Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге

По информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге.

— По приговору суда гражданина признали виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Вместе с тем, преступные доходы осужденного на сумму более 15 млн тенге, а также недвижимое имущество на сумму более 50 млн тенге обращены в доход государства, — говорится в официальном сообщении.