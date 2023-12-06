На 11 млн тенге обманул пенсионеров житель Тараза

7 пожилых людей пострадали от махинаций злоумышленника в Жамбылской области, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД
Как стало известно, 25-летний парень придумал схему обмана. Он приходил к одиноким пенсионерам домой, представляясь социальным работником, предоставлял им бесплатные продукты питания, якобы от городского акимата.
После вручения пакетов с продуктами, он фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности, уверяя, что это необходимая процедура для отчета перед начальством. Затем мужчина использовал фото пенсионеров в ходе проверки «онбординг» (биометрия) мобильного приложения Homebank, для оформления кредита.
Таким образом мужчина обманул 7 пенсионеров и нанес им материальный ущерб на 11 млн тенге. Вырученные деньги мужчина потратил на погашение своих долгов.
«По приговору городского суда, лжесоциальный работник отправился в колонию средней безопасности для отбывания наказания, сроком на 5 лет», — заключили в департаменте полиции.