На 11 млн тенге обманул пенсионеров житель Тараза

7 пожилых людей пострадали от махинаций злоумышленника в Жамбылской области, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД

Фото: polisia.kz

Как стало известно, 25-летний парень придумал схему обмана. Он приходил к одиноким пенсионерам домой, представляясь социальным работником, предоставлял им бесплатные продукты питания, якобы от городского акимата.

После вручения пакетов с продуктами, он фотографировал пенсионеров и их удостоверения личности, уверяя, что это необходимая процедура для отчета перед начальством. Затем мужчина использовал фото пенсионеров в ходе проверки «онбординг» (биометрия) мобильного приложения Homebank, для оформления кредита.

Таким образом мужчина обманул 7 пенсионеров и нанес им материальный ущерб на 11 млн тенге. Вырученные деньги мужчина потратил на погашение своих долгов.