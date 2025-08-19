Житель Уральска добился перерасчета пенсии через суд

Суд
104

В 2023 году 65-летний житель Уральска обратился в уполномоченный орган за назначением пенсии по возрасту. Ему была назначена пенсия на основе среднемесячного дохода за период с мая 2020 года по апрель 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Позднее пенсионер узнал, что его работодатель допустил задержку обязательных пенсионных отчислений в ЕНПФ за период с апреля по август 2023 года и сразу обратился с заявлением о пересмотре размера пенсии. 

Уполномоченный орган отказал ему в этом, объяснив, что заявитель сам добровольно выбрал наиболее выгодным трехлетний период (с мая 2020-го по март 2023-го), который и был принят за основу при расчете размера пенсии.

Однако расчет пенсии по первоначально выбранному периоду занизил пенсионные отчисления, что существенно повлияло на общий размер назначенной выплаты. Не согласившись с отказом, мужчина обратился в суд.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав уполномоченный орган восстановить нарушенные права истца. Истец в течение 20 лет непрерывно работал водителем автотранспортного предприятия и имеет право на получение пенсии по возрасту в полном объеме, допущенные работодателем нарушения по несвоевременности пенсионных отчислений не должны служить основанием для ограничения прав пенсионера-заявителя.

"На момент назначения пенсии заявителю в 2023 году уполномоченному органу было известно о его доходах и отчислениях за апрель-август 2023 года, а, значит, отказ в перерасчете ограничивает законные права и интересы пенсионера, указанный заявителем период с сентября 2020-го по август 2023-й является наиболее благоприятным для расчета размера выплат и должен был быть принят во внимание уполномоченным органом", - говорится в сообщении.

Апелляция, рассмотрев дело, указала, что уполномоченный орган формально подошел к рассмотрению заявления и не обеспечил защиту прав истца. Западно-Казахстанский облсуд согласился с выводами суда первой инстанции. Оставил судебные акты без изменения и Верховный Суд.

#суд #пенсионер

Популярное

Все
Два жилых массива полностью обеспечены газом
Нашим палуанам не было равных
Лучшие мергены континента собрались в Шымкенте
В поселке открылась новая школа
Заблокировали 600 сайтов
При поддержке фонда
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Завершается хлебоуборочная страда
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
В аэропорту Караганды построят заправочный комплекс
Киберпреступления – как вирус: меняют форму, но сохраняют суть
Важная часть жизни общества
Отрасль нуждается в стратегии
Мыслить смело, действовать достойно
За гибель шахтеров – реальные сроки
Перспективы развития параспорта
Новый рубеж развития
Ботай покоряет мир
Фундамент идеологии «Закон и Порядок»
Руководствуясь наказами избирателей
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Определены 100 популярных казахстанских книг
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
И цвет окрашивает слово...
Условно-досрочное освобождение стало доступным для новой категории осужденных в РК
Достучаться до сердец
По принципу единой образовательной среды
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на всемирной выставке
Сегодня – День спорта
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Уборка началась на севере страны
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Болашаковец судился с Миннауки из-за отработки
Жительница столицы добилась через суд пособия
80-летний пенсионер из Атырау подал в суд на детей и внука
Без мантии и приговора: как медиаторы меняют судебную систе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]