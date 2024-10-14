Житель Уральска отсудил у больницы компенсацию за смерть матери

Как было доказано в суде, горбольница недооценила состояние больной женщины

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пожилая жительница Уральска скончалась из-за недосмотра медиков. Ее сын взыскал с медучреждения моральную компенсацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

76-летнюю женщину бригада скорой помощи доставила в городскую больницу Уральска с повышенной температурой и общей слабостью. Врачи диагностировали хронический бронхит и пневмонию, госпитализировали в терапевтическое отделение.

Лечение не дало результатов, состояние больной не улучшилось. КТ показало подозрение на наличие плеврита. Спустя 4 недели больную из-за ухудшения состояния перевели в областную больницу, где она скончалась.

Управление здравоохранения, куда обратился сын погибшей с жалобой на халатность врачей и ненадлежащее лечение, в ходе проверки выявило допущенные больницей нарушения. Материалы проверки направлены в ДП ЗКО, где было возбуждено уголовное дело, которое несколько раз прекращалось за отсутствием состава уголовного правонарушения и отменялось прокуратурой.

В связи с тем, что управление здравоохранения не приняло возражения горбольницы, сын погибшей направил в суд №2 Уральска иск к больнице о взыскании компенсации морального вреда. Он отметил, что смерть матери наступила из-за некачественного оказания медпомощи и бездействия врачей горбольницы.

Экспертом выявлено назначение пациентке препаратов без учета ее возраста и имеющихся хронических заболеваний, в том числе антибиотиков, вызвавших острое почечное повреждение. Тогда как введение подходящих антибактериальных препаратов и гемодиализа могло продлить жизнь пациентки.

Выявлен также факт работы в терапевтическом отделении стационара, где проходила лечение мать истца, специалиста с сертификатом врача общей практики, на что он права не имел.

«С учетом медицинских документов, выводов экспертов и акта проверки суд посчитал, что непроведение своевременной повторной сдачи анализов, недооценка состояния больной, позднее проведение коррекции лечения, консилиума и консультации нефролога повлияло на исход заболевания и привели к летальному исходу», – сообщили в суде, указав, что иск удовлетворен частично: с больницы в пользу истца взысканы 2 млн тенге компенсации за моральный вред.

Решение не вступило в законную силу.