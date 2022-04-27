Общество
Жителей Байконыра на все лето оставляют без горячей воды
​​​​​​​Наталья Денисова, Кызылординская область

Население, конечно, новости не обрадовалось: люди оставляют в соцсетях гневные комментарии. Дескать, горячая вода – насущная необходимость. Но администрация города заявляет, что ограничение это вынужденное и неизбежное.

– Горячая вода потребителям не будет подаваться с 15 мая по 1 сентября, – сообщили в администрации Байконыра. – Дело в том, что в городе начались работы по газификации местной тепло­электростанции. В соответствии с утверж­денными графиками государственное унитарное предприятие «Байконурэнерго» ведет строительство газопровода и осуществляет техническое перевооружение пиковой водогрейной котельной для перевода котлов на природный газ.

Работы по переводу на природный газ двух котлоагрегатов пиковой водо­грейной котельной будут проводиться с мая по октябрь текущего года, основные монтажные работы по одному котлоагрегату планируется завершить до 1 сентября 2022 года. Соответственно, в это время невозможно будет подавать горячую воду.

До конца 2022 года два котлоагрегата будут переведены с мазута на природный газ, и стоимость горячей воды и тепла при использовании природного газа будет гораздо дешевле, пояснили в администрации.

Также сообщается, что медицинские учреждения Байконыра, объекты социальной сферы, пока в кранах нет горячей воды, на время будут обеспечены альтернативным оборудованием для ее подогрева.

Модернизация системы теплоснабжения Байконыра путем перевода тепловой электрической станции с мазута на природный газ планируется в три этапа. Первый этап – газификация ТЭС, 2022 год. Второй – техническое перевоо­ружение пиковой водогрейной котельной ТЭС, 2022–2023 годы. Третий этап – капитальный ремонт паровых котлов ТЭС с сопутствующими работами по газификации, 2024–2026 годы.

Общий прогнозируемый объем финансирования программы составит около 5 млрд тенге.

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