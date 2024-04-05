Жителей села Бескопа эвакуируют в Актюбинской области

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Всего эвакуировано 415 человек, в том числе с помощью вертолета передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В данный час в Актюбинской области проводится эвакуация жителей села Бескопа в пункты села Бестамак.

Задействованы силы ДЧС Актюбинской области, военнослужащих, акимата, волонтеров, военные вертолеты.

«Всего эвакуировано 415 человек, в том числе 185 детей. Также 200 голов крупного и 300 голов мелкого рогатого скота, 40 лошадей.

Кроме того, в целях охраны населенного пункта проводятся работы по укреплению берегов и отводу русла рек. На данный момент опасности нет, вода полностью ушла», - говорится в сообщении.

#МЧС #река #эвакуация #скот #вертолет

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