Суд №2 города Семей признал двух жительниц города виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 26 гражданам на общую сумму 20 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

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С сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в городе Семей, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением агитационных материалов через WhatsApp. Они вовлекали людей в систему под предлогом инвестиций в электронную валюту и получения бонусов.

Приговором суда им назначено наказание в виде 4 и 3 лет ограничения свободы соответственно, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 2 года. Причиненный ущерб возмещён частично.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура напоминает гражданам о необходимости быть бдительными, проверять финансовую деятельность компаний и наличие у них соответствующих лицензий, а также не участвовать в схемах, имеющих признаки финансовых пирамид.