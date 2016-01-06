Общество
Жители Астаны возмущены поведением водителей городских автобусов
Азамат Сыздыкбаев
Пользующиеся услугами общественного транспорта жители Астаны возмущены некорректным поведением водителей, сообщает Kazpravda.kz.

В столице на одной из остановок по проспекту Женіс водитель автобуса № 31 не дождался пожилого человека и уехал. По словам очевидцев происшествия, мужчина несколько раз ударил своей тростью по автобусу,  однако это не принесло ожидаемого результата.

"Таких водителей нужно наказывать по всей строгости. Видно же было, что человек пожилой, да к тому же еще плохо видит. Он стучал тросточкой в окно, а водитель попросту проигнорировал это", – выразила свое недовольство одна из очевидцев.

"Вряд ли водителя накажут. Руководство автопарка, скорее всего, закроет глаза на это, – уверен другой очевидец. – Такое происходит каждый день. Я сам был свидетелем того, что в салоне автобуса плохо видящий человек упал после того, как водитель резко надавил на газ", – рассказал он.


Ситуацию прокомментировали в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По словам заместителя начальника организации Абдыхамита Тамабаева, после того как закрываются двери общественного транспорта, внимание водителя фокусируется на левой стороне автобуса для создания условий безопасного выезда на дорогу. Кроме того, у водителей общественного транспорта существует свой график движения, которого необходимо придерживаться. По его мнению, только так можно объяснить подобное поведение персонала автобусного парка. 

В свою очередь заместитель директора Автобусного парка № 4, транспорт которого обслуживает 31-й маршрут, Есенгазы Альмагамбетов пообещал разобраться в ситуации.

"Если факт некорректного поведения водителя подтвердится, то мы примем жесткие меры, вплоть до увольнения. Я согласен с тем, что в подобных моментах необходимо проявлять свои лучшие человеческие качества, но некоторые водители почему-то этого не делают. Когда к нам обращаются с жалобой, мы принимаем самые разные способы воздействия: от подтверждения водителем своей квалификации до отстранения от работы на длительный срок и увольнения",  – комментирует он.


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