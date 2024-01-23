Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение

Происшествия
76
Кунапия Гульмира
корреспондент

По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет

Фото: https: instagram.com/kris_p_kuljinka

По состоянию на 07.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 3 сейсмических события, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Напомним, ночью 23 января в 00:09, по данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264-х км на юго-востоке от Алматы на границе Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики.

По состоянию на 07.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 3 сейсмических события (00.09 часов, 00.42 и 01.36 часов) с максимальной ощутимостью в Алматы – 5, Шымкенте – 2, Жамбылской области - 2-3 и области Жетысу – 4 балла.

По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет.

Под председательством министра по ЧС Сырыма Шарипханова в министерстве по чрезвычайным ситуациям был развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

Силы и средства государственной системы гражданской защиты регионов приведены в повышенную готовность, развёрнуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений, система оповещения населения находится в готовности к реагированию.

В Алматы сегодня ночью были задействованы пункты приема пострадавшего населения. Они имеются во всех регионах. Данные о ближайших пунктах размещены на платформе 2ГИС и информационных QR-табличках в подъездах многоквартирных жилых домов.

"На территории города Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи, прошу жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам. В настоящее время в регионах проводятся комиссионные обследования возможных разрушений зданий и сооружений, в том числе защитных гидротехнических объектов", – заявил глава МЧС. 

Департамент по ЧС фиксирует все сообщения граждан, спасатели выезжают на места. Среди населения проводится разъяснительная работа по действиям при землетрясениях. Силы и средства неподверженных землетрясению регионов также приведены в готовность к переброске в зону возможной чрезвычайной ситуации, добавил он. 

#регионы #землетрясение #прогноз #ДЧС

Популярное

Все
Будем честны друг с другом
И подъехал к мечети экскаватор...
Иртыш вышел из берегов
Авоська от кутюр
Вернуть нельзя оставить
Ставил деньги – проиграл жизнь
Научиться жить без долгов
Электрошок из банка
На грани остановки
С 1 января в Уральске подорожал проезд в общественном транспорте
Коммунальные услуги для жителей Караганды подорожали в среднем на 16%
Детские дома останутся в прошлом
А на даче жизнь течет иначе
Две котельные в Арысе переводят с каменного топлива на природный газ
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
Эта ласточка – всегда первая!
Книги в «цифре»
Высоко летят, далеко глядят
Сильное землетрясение ощутили жители Алматы
Звук души народной
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Под прикрытием народа
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Перспективы глобальны, как и проблемы
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Алатау станет мегаполисом
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Сын своей земли
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Читайте также

До 44 человек увеличилось количество пострадавших в Алматы
Включать сирену не было необходимости – ДЧС Алматы
Восемь человек пострадали при землетрясении в Алматы
Ожидаются ли еще землетрясения в Алматы – ответ МЧС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]