Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение

По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет

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По состоянию на 07.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 3 сейсмических события, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Напомним, ночью 23 января в 00:09, по данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, зафиксировано землетрясение с эпицентром в 264-х км на юго-востоке от Алматы на границе Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики.

По состоянию на 07.00 сегодняшнего дня зарегистрировано 3 сейсмических события (00.09 часов, 00.42 и 01.36 часов) с максимальной ощутимостью в Алматы – 5, Шымкенте – 2, Жамбылской области - 2-3 и области Жетысу – 4 балла.

По предварительным данным, разрушений зданий и сооружений нет.

Под председательством министра по ЧС Сырыма Шарипханова в министерстве по чрезвычайным ситуациям был развернут республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы работали на территориальном уровне. Организованы телефоны горячих линий с привлечением психологов МЧС.

Силы и средства государственной системы гражданской защиты регионов приведены в повышенную готовность, развёрнуты командно-штабные машины, группировки спасательных подразделений, система оповещения населения находится в готовности к реагированию.

В Алматы сегодня ночью были задействованы пункты приема пострадавшего населения. Они имеются во всех регионах. Данные о ближайших пунктах размещены на платформе 2ГИС и информационных QR-табличках в подъездах многоквартирных жилых домов.

"На территории города Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. В этой связи, прошу жителей регионов не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам. В настоящее время в регионах проводятся комиссионные обследования возможных разрушений зданий и сооружений, в том числе защитных гидротехнических объектов", – заявил глава МЧС.

Департамент по ЧС фиксирует все сообщения граждан, спасатели выезжают на места. Среди населения проводится разъяснительная работа по действиям при землетрясениях. Силы и средства неподверженных землетрясению регионов также приведены в готовность к переброске в зону возможной чрезвычайной ситуации, добавил он.