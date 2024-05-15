Жители Кульсары собрались перед зданием районного акимата

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов проводит разъяснения по вопросам компенсации пострадавших от паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Фото: t.me/oper_shtab_atyrau

Сообщается, что в Жылыойском районе из 2 920 затопленных домов от воды очищено 2 906. На сегодняшний день технически обследовано 2 667 жилых помещений, проведена оценка 2 622 единиц жилья. Всего поступило около 3 000 заявок.

3 904 жителей, пострадавших от паводка, получили 100-процентные единовременные выплаты. Кроме того, с 289 предпринимателями, имуществу которых был нанесен ущерб, были проведены консультации по возмещению ущерба.



Сегодня во второй половине дня начнется поэтапное и подомовое ознакомление жителей с итогами технического обследования и оценки.

Также в оперативном штабе сообщили, что в селе Талдыколь Махамбетского района, откуда были эвакуированы жители, ведется круглосуточное патрулирование.

«Для контроля за общественным порядком и недопущения фактов грабежа пустующих домов, от местной полицейской службы Махамбетского района привлечено 30 полицейских, 7 автомобилей», - рассказал участковый инспектор местной полицейской службы Махамбетского района Есбулат Жексенгулов.

Напомним, что в связи с усилением угрозы размыва подъездных путей в селе Талдыколь, Махамбетского района, Бейбарысского сельского округа, была объявлена предварительная эвакуация. В селе Талдыколь проживает 1215 жителей.