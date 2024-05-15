Жители Кульсары собрались перед зданием районного акимата

Паводки
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Аким Жылыойского района Жумабек Каражанов проводит разъяснения по вопросам компенсации пострадавших от паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Фото: t.me/oper_shtab_atyrau

Сообщается, что в Жылыойском районе из 2 920 затопленных домов от воды очищено 2 906. На сегодняшний день технически обследовано 2 667 жилых помещений, проведена оценка 2 622 единиц жилья. Всего поступило около 3 000 заявок.

3 904 жителей, пострадавших от паводка, получили 100-процентные единовременные выплаты. Кроме того, с 289 предпринимателями, имуществу которых был нанесен ущерб, были проведены консультации по возмещению ущерба.
 
Сегодня во второй половине дня начнется поэтапное и подомовое ознакомление жителей с итогами технического обследования и оценки.

Также в оперативном штабе сообщили, что в селе Талдыколь Махамбетского района, откуда были эвакуированы жители, ведется круглосуточное патрулирование.

«Для контроля за общественным порядком и недопущения фактов грабежа пустующих домов, от местной полицейской службы Махамбетского района привлечено 30 полицейских, 7 автомобилей», - рассказал участковый инспектор местной полицейской службы Махамбетского района Есбулат Жексенгулов.

Напомним, что в связи с усилением угрозы размыва подъездных путей в селе Талдыколь, Махамбетского района, Бейбарысского сельского округа, была объявлена предварительная эвакуация. В селе Талдыколь проживает 1215 жителей.

#паводки #акимат #жилье #жители

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