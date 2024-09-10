Жители Уральска пожаловались на нашествие тарантулов

Фото: instagram.com/zhaloby_uralska

В Instagram-профиле «Жалобы Уральска» появилась публикация, автор которой утверждает, что после паводков в дачах стали появляться тарантулы. Отмечается, что каждый день люди ловят по 1-3 паука.

Герпетолог из Алматы Александ Гурнёв подтвердил изданию «Мой город», что на фото действительно запечатлены тарантулы.

«Да, это тарантул, но какого именно вида сказать не могу. Избавиться от них можно только одним способом, это уничтожение мест обитания. Как правило, тарантулы живут в норках, поэтому периодически, хотя бы пару раз в месяц, нужно перекапывать или боронить землю, убирать мусор и всякий хлам с территории, стричь высокую траву, если в стенах строений есть щели, то заделать их цементной смесью, это же касается и трещин в дорожках на территории», - пояснил он.

При этом специалист посоветовал травить пауков ночью.