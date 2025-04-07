62-летняя жительница Костаная полгода переписывалась в TikTok с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

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По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов США. Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк. Там и заметили подозрительную ситуацию: счет, на который она собиралась перевести деньги, принадлежал неизвестной игровой компании.

Следуя действующему меморандуму, банковские работники незамедлительно сообщили в полицию.

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств.

Во время общения с женщиной полицейские выяснили, что это уже её вторая попытка перевести деньги мошенникам. В начале апреля она также собиралась отправить деньги злоумышленникам.

Ранее сообщалось о том, как женщина перевела «Брэду Питту» 830 тыс. евро и стала жертвой травли в соцсетях.