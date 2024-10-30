Жительница Экибастуза получила 5 суток ареста за хулиганство в подъезде

43-летнюю жительницу Павлодарской области привлекли к административной ответственности, помимо этого она произвела уборку и мытье подъезда в доме по улице Кеншилер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

О данном правонарушении на пульт дежурной части «102» сообщили жители дома и предоставили видеозапись. Женщина привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, выражающее неуважение к окружающим и нарушающее общественный порядок.

Судом нарушительница осуждена на пять суток административного ареста, она также произвела уборку и мытье подъезда.

В текущем году за совершение мелкого хулиганства к ответственности привлечены 234 жителей Экибастузского региона.