Жительница Экибастуза получила 5 суток ареста за хулиганство в подъезде
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43-летнюю жительницу Павлодарской области привлекли к административной ответственности, помимо этого она произвела уборку и мытье подъезда в доме по улице Кеншилер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
О данном правонарушении на пульт дежурной части «102» сообщили жители дома и предоставили видеозапись. Женщина привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, выражающее неуважение к окружающим и нарушающее общественный порядок.
Судом нарушительница осуждена на пять суток административного ареста, она также произвела уборку и мытье подъезда.
В текущем году за совершение мелкого хулиганства к ответственности привлечены 234 жителей Экибастузского региона.