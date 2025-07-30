В итоге, её привлекли к уголовной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница города Косшы расплатилась с долгом перед подругой, сдав в ломбард золотое кольцо свекрови. Затем она устроила дома беспорядок, инсценировав тем самым кражу, и обратилась с ложным заявлением в полицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

При координации прокуратуры города Косшы, в результате профессионализма следователя отдела полиции и тщательного досудебного расследования, выяснены истинные обстоятельства произошедшего.

В итоге, гражданка привлечена к уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления по статье 419 части 2 Уголовного кодекса.

Прокуратура предупреждает, что за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.