Общество
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
Дастан Куттыбаев

Удивительные горожане 

Если оглянуться в суете будней вокруг, то в столице среди каменных джунглей то тут, то там можно заметить рукотворные оазисы зелени и городских жителей, копошащихся близ многоэтажек.

Так мы познакомились с Асимой Топышевной Туленгутовой. Недалеко от своего многоэтажного дома она высадила дубок и липу, а следом за ними – грушу, яблоню, вишню, ежевику, облепиху, смородину, сливу, калину. Украшают участок прям посреди городских высоток с любовью взращенные Асимой Топышевной розы, а еще – лилии, гладиолусы, мята и полевые цветы. Растут у нее под боком и огурцы, помидоры, малина и даже клубника.

Интересно, что дуб она вырастила из... желудя. Сначала выхаживала его в стаканчике, а после высадила в открытый грунт. Саженцы и семена покупает на базаре.

– На этом участке раньше рос­ли только бурьян и полынь. Я каждый год скашивала их. А потом мне посоветовали здесь что-нибудь посадить. Так и появился мой огород, – говорит пенсионерка.

Асима Топышевна по специальности строитель-отделочник. Около 40 лет проработала на стройках Целинограда, а затем уже и столицы Казахстана. Сейчас на пенсии. Но Асима Топышевна не знает покоя: подрабатывает, ремонтируя квартиры. А в свободное время ее можно найти на огороде – и к столу свежие овощи, и релаксация, и настроение хорошее. Причем не только свое, но и всех, кто проходит мимо.

Популярное

Все
Опасные игры
Подкралась старость незаметно
Новая жизнь Второго Павлодара
Нам важно сохранить солдата
Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью, вызывает острые дискуссии
Утекает бензин мимо розницы
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Тяжело ли тебе, первоклассница?
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
В советское время имена алашординцев, среди которых был и Мейирман Ермектасов, несправедливо замалчивали
Непокоренный Бурхан-Булак
Огородные феи
Нет повести печальнее на свете…
И прислушаться не к кому...
Нужна ревакцинация
IT-технологии заступают на службу
Навстречу «солнечным» малышам…  и не только
Голод и тетка
История столетнего особняка
Десерты с любовью
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
"Космический" Алтайский край
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
Я тебя породил, я тебя и убью
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Закон Республики Казахстан
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Общество
Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской…
Общество
Тяжело ли тебе, первоклассница?
Общество
В советское время имена алашординцев, среди которых был и М…
Общество
Подкралась старость незаметно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]