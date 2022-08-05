Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад

Удивительные горожане

Если оглянуться в суете будней вокруг, то в столице среди каменных джунглей то тут, то там можно заметить рукотворные оазисы зелени и городских жителей, копошащихся близ многоэтажек.

Так мы познакомились с Асимой Топышевной Туленгутовой. Недалеко от своего многоэтажного дома она высадила дубок и липу, а следом за ними – грушу, яблоню, вишню, ежевику, облепиху, смородину, сливу, калину. Украшают участок прям посреди городских высоток с любовью взращенные Асимой Топышевной розы, а еще – лилии, гладиолусы, мята и полевые цветы. Растут у нее под боком и огурцы, помидоры, малина и даже клубника.

Интересно, что дуб она вырастила из... желудя. Сначала выхаживала его в стаканчике, а после высадила в открытый грунт. Саженцы и семена покупает на базаре.

– На этом участке раньше рос­ли только бурьян и полынь. Я каждый год скашивала их. А потом мне посоветовали здесь что-нибудь посадить. Так и появился мой огород, – говорит пенсионерка.

Асима Топышевна по специальности строитель-отделочник. Около 40 лет проработала на стройках Целинограда, а затем уже и столицы Казахстана. Сейчас на пенсии. Но Асима Топышевна не знает покоя: подрабатывает, ремонтируя квартиры. А в свободное время ее можно найти на огороде – и к столу свежие овощи, и релаксация, и настроение хорошее. Причем не только свое, но и всех, кто проходит мимо.