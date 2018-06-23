Жительницы Павлодара могут получить грант в размере $4000 за лучший бизнес-проект

Депутаты Мажилиса Парламента РК Майра Айсина и Снежанна Имашева в рамках своей рабочей поездки в Павлодарский регион встретились с безработными и самозанятыми жительницами Павлодара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz. Народные избранницы пригласили женщин принять участие в социальном проекте "Coca-Cola белестері", в рамках которого бизнес-леди могут получить денежное подспорье для открытия своего бизнеса.
По словам Майры Айсиной, сельчанки могут получить грант в размере $4000 от компании Coca-Cola за лучший бизнес-проект.
"Этот проект является частью поддержки партии "Нұр Отан" для женщин, – сказала депутат. – Мы решили поддержать Coca-Cola, зная, что к 2020 году компания планирует помочь пяти миллионам женщин. Наша цель – привлечь безработных сельчанок к бизнесу и создать в районах рабочие места. Мы обучаем бизнес-проектам, строим планы, взаимодействуем с представителями госорганов".
Сообщается, что для получения гранта необходимо изучить основы предпринимательства, затем разработать бизнес-план и выиграть денежный приз в конкурсе "Лучшая бизнес-идея".
Проект в Казахстане стартовал в 2013 году. В нем успела поучаствовать 41 жительница Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областей. 62% из них заняты в сельском хозяйстве. Они создали рабочие места для 105 человек. В этом году организаторы проекта планируют выделить 10 грантов по 4 тысячи долларов. Вся информация доступна на сайте www.ccb.kz.
По словам Майры Айсиной, сельчанки могут получить грант в размере $4000 от компании Coca-Cola за лучший бизнес-проект.
"Этот проект является частью поддержки партии "Нұр Отан" для женщин, – сказала депутат. – Мы решили поддержать Coca-Cola, зная, что к 2020 году компания планирует помочь пяти миллионам женщин. Наша цель – привлечь безработных сельчанок к бизнесу и создать в районах рабочие места. Мы обучаем бизнес-проектам, строим планы, взаимодействуем с представителями госорганов".
Сообщается, что для получения гранта необходимо изучить основы предпринимательства, затем разработать бизнес-план и выиграть денежный приз в конкурсе "Лучшая бизнес-идея".
Проект в Казахстане стартовал в 2013 году. В нем успела поучаствовать 41 жительница Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областей. 62% из них заняты в сельском хозяйстве. Они создали рабочие места для 105 человек. В этом году организаторы проекта планируют выделить 10 грантов по 4 тысячи долларов. Вся информация доступна на сайте www.ccb.kz.